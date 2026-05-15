19:56
USD 87.45
EUR 101.73
RUB 1.19
Власть

Глава кабмина встретился с послом США в Кыргызстане. Что обсуждали

Адылбек Касымалиев провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенных Штатов Америки в Кыргызской Республике Лесли Вигери. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Председатель кабмина поздравил собеседника с предстоящим национальным праздником — 250-летием со Дня основания Соединенных Штатов Америки, пожелав благополучия стране.

В ходе встречи стороны обсудили итоги внешнеполитических мероприятий на высшем и высоком уровне, проведенных в прошлом и текущем годах.

кабмина
Фото кабмина

Также обсуждены актуальные вопросы по дальнейшему укреплению торгово-экономического взаимодействия, развитию сотрудничества в сфере инвестиций, образования, здравоохранения и других.

В завершение встречи стороны подтвердили обоюдный настрой на укрепление двустороннего сотрудничества и достижение взаимовыгодных результатов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/374037/
просмотров: 286
Версия для печати
Материалы по теме
Аяз Баетов возглавил финансовый центр «Тамчы» на Иссык-Куле
За скрытый конфликт интересов чиновников смогут увольнять и взыскивать имущество
Ситуация на рынке ГСМ в Кыргызстане остается стабильной
Кабмин меняет правила выбора оператора системы маркировки товаров
Новый шестиполосный мост в Бишкеке достроят осенью 2026 года
Касымалиев показал стройку гигантского жилого комплекса в Канте
Адылбек Касымалиев на вертолете проинспектировал объекты Игр кочевников и F1H2O
Сели в Баткене и Джалал-Абаде: кабмин поручил срочно устранить их последствия
Кыргызстан присоединился к Меккской конвенции по борьбе с коррупцией
В Кыргызстане изменили правила работы свободных экономических зон
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане хотят установить уголовную ответственность за&nbsp;сталкинг В Кыргызстане хотят установить уголовную ответственность за сталкинг
Дастан Бекешев: ГКНБ хочет получить доступ к&nbsp;данным абонентов и&nbsp;контроль связи Дастан Бекешев: ГКНБ хочет получить доступ к данным абонентов и контроль связи
Даже самый сложный диалог лучше вооруженного противостояния&nbsp;&mdash; Садыр Жапаров Даже самый сложный диалог лучше вооруженного противостояния — Садыр Жапаров
Депутат Темирлан Айтиев сдает мандат Депутат Темирлан Айтиев сдает мандат
Бизнес
&laquo;Chevrolet Кыргызстан&raquo; стал официальным партнером VI&nbsp;Всемирных игр кочевников «Chevrolet Кыргызстан» стал официальным партнером VI Всемирных игр кочевников
Крупный пожар вспыхнул на&nbsp;территории Рязанского НПЗ в&nbsp;России Крупный пожар вспыхнул на территории Рязанского НПЗ в России
ABank запускает новую исламскую платежную карту Visa Gold ABank запускает новую исламскую платежную карту Visa Gold
&laquo;МПЦ&raquo; (&laquo;Элкарт&raquo;) провел интеллектуальную игру &laquo;Мозгобойня&raquo; для работников банков «МПЦ» («Элкарт») провел интеллектуальную игру «Мозгобойня» для работников банков
15 мая, пятница
19:40
В Кыргызстане утверждена программа реинтеграции возвращающихся мигрантов В Кыргызстане утверждена программа реинтеграции возвращ...
19:35
«Chevrolet Кыргызстан» стал официальным партнером VI Всемирных игр кочевников
19:23
Глава Минобороны проверил боеготовность воинских частей Баткенской области
19:17
Глава кабмина встретился с послом США в Кыргызстане. Что обсуждали
19:00
Афиша Бишкека на выходные: ночь музеев, книжная ярмарка и айтыш