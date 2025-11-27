Американский президент Дональд Трамп анонсировал массовые депортации после стрельбы вблизи Белого дома, в результате которой пострадали два военнослужащих Национальной гвардии США.

Напомним, накануне вечером в центре Вашингтона, в нескольких кварталах от Белого дома, мужчина, опознанный правоохранительными органами как Рахманулла Лаканвал, напал на сотрудников Нацгвардии, патрулировавших город.

Два бойца получили тяжелые ранения, они находятся в больнице в критическом состоянии. Стрелявшего удалось обезвредить и задержать, он также ранен.

Лидер Соединенных Штатов выступил с обращением, в котором назвал нападение «актом зла, актом ненависти и актом террора», а также преступлением против нации и человечности. Он заявил, что нападавший прибыл из Афганистана в 2021 году при администрации Джо Байдена.

По словам Дональда Трампа, Рахманулла Лаканвал напал на военнослужащих из засады.

«Как президент США, я полон решимости добиться того, чтобы животное, совершившее это злодеяние, заплатило как можно более высокую цену», — сказал он и объявил, что необходимо провести повторные проверки всех иммигрантов из Афганистана, прибывших в Штаты после вывода из страны американских войск.

По словам главы Соединенных Штатов, «прошлая администрация впустила 20 миллионов неизвестных и непроверенных иностранцев со всего мира, из мест, о которых вы даже не хотите знать».

«Ни одна страна не может терпеть такой риск для своего выживания... Мы должны принять все необходимые меры, чтобы обеспечить высылку любого иностранца из любого государства, которое не принадлежит этой стране и не приносит ей пользы», — добавил он.

Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм сообщила, что Рахманулла Лаканвал — «гражданин Афганистана, один из многих, кого не проверяли и массово допустили в США в рамках операции «Союзники приветствуют» 8 сентября 2021 года при администрации Байдена».

Мужчина подал прошение об убежище в 2024-м и получил его в апреле 2025 года.

Служба гражданства и иммиграции Штатов на неопределенный срок приостановила обработку всех миграционных запросов от граждан Афганистана «до дальнейшего рассмотрения протоколов безопасности и проверки».