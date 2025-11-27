15:11
USD 87.45
EUR 101.20
RUB 1.11
Происшествия

Стрельба в Вашингтоне. Подозреваемый прибыл в США из Афганистана в 2021 году

Следователи группы ФБР по борьбе с терроризмом пытаются выяснить, что заставило афганского иммигранта открыть огонь по двум солдатам Национальной гвардии всего в нескольких кварталах от Белого дома. Чиновники назвали это нападение «засадой» в канун Дня благодарения, пишет Reuters.

Двое солдат, входивших в состав военизированной миссии по поддержанию правопорядка, были госпитализированы в критическом состоянии. Позже стало известно, что они скончались. А подозреваемый, который был ранен в перестрелке, опознан Министерством внутренней безопасности США как гражданин Афганистана Рахманулла Лаканвал.

Дональд Трамп, находившийся в момент нападения на своем курорте во Флориде, поздно вечером в среду опубликовал видеозапись заявления, в котором назвал стрельбу «актом зла, актом ненависти и актом террора». Он заявил, что его администрация пересмотрит список всех афганцев, приехавших в США во время президентства Джо Байдена.

Позже агентство по вопросам гражданства и иммиграции США заявило, что оно приостановило обработку всех иммиграционных запросов, касающихся граждан Афганистана, на неопределенный срок, «до дальнейшего изучения протоколов безопасности и проверки».

По данным Министерства внутренней безопасности, Рахманулла Лаканвал прибыл в США в 2021 году в рамках операции «Союзники приветствуют» — программы эпохи Джо Байдена по переселению тысяч афганцев, которые помогали США во время войны в Афганистане и опасались репрессий со стороны сил Талибана, захвативших контроль над их родиной после вывода американских войск. NBC News, ссылаясь на интервью с неназванным родственником подозреваемого, сообщил утром в четверг, что Рахманулла Лаканвал 10 лет служил в афганской армии вместе с войсками спецназа США и часть этого времени находился в Кандагаре.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/352493/
просмотров: 209
Версия для печати
Материалы по теме
В Вашингтоне неизвестный открыл стрельбу по военным Национальной гвардии США
В Бишкеке мужчина стрелял в соседа из ружья — его задержала милиция
Погранслужба сообщила о гибели двух кыргызстанцев на границе с Узбекистаном
Китайцы были пьяны. Подробности инцидента со стрельбой на КПП «Иркештам»
На парковке КПП «Иркештам» иностранцы напали на милиционера. Он стрелял в воздух
Стрельба в Нью-Йорке: мужчина хотел напасть на офис NFL, но ошибся этажом
Двое граждан задержаны после стрельбы в Базар-Коргоне
​​Двух израильских дипломатов застрелили в Вашингтоне. Подозреваемый задержан
Нападение на замакима Шымкента: стало известно, кто стрелял в чиновника
В Шымкенте неизвестный три раза выстрелил в замакима города Руслана Берденова
Популярные новости
Еще одно землетрясение произошло в&nbsp;Кыргызстане Еще одно землетрясение произошло в Кыргызстане
ГКНБ задержал гражданина Китая&nbsp;&mdash; директора золоторудного месторождения ГКНБ задержал гражданина Китая — директора золоторудного месторождения
Более 5&nbsp;миллионов сомов лишилась жительница Токмока, поверив мошенникам Более 5 миллионов сомов лишилась жительница Токмока, поверив мошенникам
Задержаны экс-судьи, изменившие приговор убийце Айсулуу Мукашевой Задержаны экс-судьи, изменившие приговор убийце Айсулуу Мукашевой
Бизнес
MEGA запускает серию эксклюзивных акций к&nbsp;Black Friday MEGA запускает серию эксклюзивных акций к Black Friday
&laquo;Ариус КейДжи&raquo;: рост, качество и&nbsp;лидерство в&nbsp;строительной отрасли Кыргызстана «Ариус КейДжи»: рост, качество и лидерство в строительной отрасли Кыргызстана
Волонтеры KOICA завершили третий этап проекта в&nbsp;Чуйской области Волонтеры KOICA завершили третий этап проекта в Чуйской области
Beeline запустил лучший 1С-проект в&nbsp;Кыргызстане за&nbsp;всю историю конкурса Beeline запустил лучший 1С-проект в Кыргызстане за всю историю конкурса
27 ноября, четверг
14:59
Стрельба в Вашингтоне. Подозреваемый прибыл в США из Афганистана в 2021 году Стрельба в Вашингтоне. Подозреваемый прибыл в США из Аф...
14:57
Запущен онлайн-портал для проверки статуса задолженностей и ограничений на выезд
14:52
MEGA запускает серию эксклюзивных акций к Black Friday
14:48
Глава ГКНБ прокомментировал скандальные задержания граждан КНР в Кыргызстане
14:45
Камчыбек Ташиев рассказал о приватизированных объектах, возвращенных государству