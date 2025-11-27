Стрельба в Вашингтоне. Подозреваемый прибыл в США из Афганистана в 2021 году

Следователи группы ФБР по борьбе с терроризмом пытаются выяснить, что заставило афганского иммигранта открыть огонь по двум солдатам Национальной гвардии всего в нескольких кварталах от Белого дома. Чиновники назвали это нападение «засадой» в канун Дня благодарения, пишет Reuters.

Двое солдат, входивших в состав военизированной миссии по поддержанию правопорядка, были госпитализированы в критическом состоянии. Позже стало известно, что они скончались. А подозреваемый, который был ранен в перестрелке, опознан Министерством внутренней безопасности США как гражданин Афганистана Рахманулла Лаканвал.

Дональд Трамп, находившийся в момент нападения на своем курорте во Флориде, поздно вечером в среду опубликовал видеозапись заявления, в котором назвал стрельбу «актом зла, актом ненависти и актом террора». Он заявил, что его администрация пересмотрит список всех афганцев, приехавших в США во время президентства Джо Байдена.

Позже агентство по вопросам гражданства и иммиграции США заявило, что оно приостановило обработку всех иммиграционных запросов, касающихся граждан Афганистана, на неопределенный срок, «до дальнейшего изучения протоколов безопасности и проверки».

По данным Министерства внутренней безопасности, Рахманулла Лаканвал прибыл в США в 2021 году в рамках операции «Союзники приветствуют» — программы эпохи Джо Байдена по переселению тысяч афганцев, которые помогали США во время войны в Афганистане и опасались репрессий со стороны сил Талибана, захвативших контроль над их родиной после вывода американских войск. NBC News, ссылаясь на интервью с неназванным родственником подозреваемого, сообщил утром в четверг, что Рахманулла Лаканвал 10 лет служил в афганской армии вместе с войсками спецназа США и часть этого времени находился в Кандагаре.