​​Двух израильских дипломатов застрелили в Вашингтоне. Подозреваемый задержан

​​Двое сотрудников посольства Израиля застрелены в Вашингтоне. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел перед Еврейским музеем в столице США вечером 21 мая. Погибшие — мужчина и женщина. Они были убиты в результате выстрелов в упор, сообщили в израильском посольстве.

Полиция задержала нападавшего. Это 30-летний Элиас Родригес из Чикаго. При задержании он выкрикивал: «Свободу Палестине!». Сейчас подозреваемый допрашивается полицией и группой ФБР по борьбе с терроризмом. Отмечается, что ранее Элиас Родригес не привлекался полицией.

Постоянный представитель Израиля в ООН Данни Данон назвал случившееся «отвратительным актом антисемитского терроризма». Попытки нанести вред дипломатам и еврейской общине — это, по его словам, переход красной черты. Он выразил уверенность в том, что власти США строго накажут виновных.



Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семьям погибших. Он также назвал «ужасные убийства» проявлением антисемитизма и заявил: «Ненависти радикализму нет места в США!».

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм сообщила о ведущемся расследовании.

По данным главы израильской дипмиссии Йехиэль Лейтер, жертвами стрельбы стали мужчина и женщина, которые готовились к помолвке в Иерусалиме на следующей неделе, и жених уже купил кольцо.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после убийства дипломатов в США распорядился усилить меры безопасности в израильских дипмиссиях по всему миру.