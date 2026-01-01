Трамп выводит Нацгвардию из Чикаго, Лос-Анджелеса и Портленда

Власти США выводят Национальную гвардию из Чикаго, Лос-Анджелеса и Портленда. Но если уровень преступности будет расти, то федеральные силы вернутся в города, заявил президент Дональд Трамп, пишет Reuters.

По его словам, мера была необходима для того, чтобы бороться с преступностью и защитить федеральную собственность. Местные власти в этих городах возмутились решением главы Белого дома, утверждая, что оно было излишним.

«Мы вернемся, возможно, в совершенно ином и более сильном обличье, когда уровень преступности снова начнет расти. Это лишь вопрос времени», — пояснил Дональд Трамп.

Ранее Пентагон приказал военным Нацгвардии Соединенных Штатов быть готовыми к подавлению беспорядков.

27 сентября 2025 года Дональд Трамп отправил в Портленд бойцов Национальной гвардии для борьбы с «внутренним терроризмом». Как отметил американский лидер, на сотрудников местных служб иммиграционного и таможенного контроля нападают сторонники движения «Антифа» и другие правонарушители. Незадолго до этих событий он признал движение террористической организацией.