Нацгвардии США в Вашингтоне разрешили носит огнестрельное оружие

Подразделениям Национальной гвардии, размещенным в Вашингтоне по инициативе Трампа, с 24 августа разрешено носить огнестрельное оружие. Об этом сообщает DW.

По данным издания, служащие могут применять его лишь «в качестве крайней меры и исключительно в ответ на непосредственную угрозу жизни и здоровью».

В настоящее время в Вашингтоне размещены около 1,9 тысячи нацгвардейцев из разных штатов. Они патрулируют окрестности Белого дома и популярную среди туристов Национальную аллею от мемориала Аврааму Линкольну до Капитолия, а также вокзалы и станции метро. В Пентагоне заявили, что бойцы Нацгвардии участвуют в «миссии по снижению уровня преступности в столице» США.

Дональд Трамп решил направить Нацгвардию в Вашингтон в начале августа, объяснив этот шаг «высоким уровнем преступности». В то же время, как следует из полицейской статистики, в 2023-2024 годах в столице было зафиксировано снижение числа насильственных преступлений. Однако Трамп обвиняет мэра Вашингтона в предоставлении «ложных и крайне неточных» данных.
