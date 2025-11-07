12:37
USD 87.45
EUR 100.76
RUB 1.08
Власть

Садыр Жапаров: 40 процентов экспорта кыргызских IT-услуг в 2024 году ушло в США

Президент Садыр Жапаров принял участие в саммите «Центральная Азия — США» («C5+1») в Вашингтоне и выступил с речью на пленарном заседании формата.  

пресс-службы президента
Фото пресс-службы президента. Садыр Жапаров выступил на саммите «C5+1» в Вашингтоне

Он подчеркнул, что после работы по урегулированию пограничных вопросов с соседними странами региональная стабильность усилилась, а интерес ведущих держав к Центральной Азии вырос.

В сфере перспективных проектов глава государства выделил три направления:

  • гидроэнергетика — использование потенциала, из которого освоено лишь около 15 процентов;
  • развитие транспортно-логистической инфраструктуры для укрепления связей региона;
  • цифровая экономика и IT.

Садыр Жапаров отметил стремительный рост экспорта IT-услуг из Кыргызстана.

«За последние пять лет экспорт IT-услуг в США вырос в 45 раз. В 2024 году кыргызские IT-специалисты экспортировали услуги в 63 страны на $130 миллионов, из которых 40 процентов пришлось на рынок Соединенных Штатов», — сказал он.

Президент также предложил рассмотреть создание в КР регионального центра RegTech Trust Hub для развития технологий цифрового регулирования.

Он сообщил, что 4-5 февраля 2026 года в Бишкеке состоится вторая встреча предпринимателей формата B5+1, что, по словам Садыра Жапарова, создаст новые возможности для сотрудничества в сферах сельского хозяйства, электронной коммерции, IT, транспорта, туризма и банковской отрасли. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/350047/
просмотров: 261
Версия для печати
Материалы по теме
В Вашингтоне состоялись переговоры президентов Кыргызстана и США
Кыргызстан планирует открыть посольство в Египте. Итоги переговоров президентов
В Кыргызстане ужесточили наказание за мошенничество
Президент поручил Минэнерго отменить безлимитный тариф электроэнергии
В Кыргызстане запретят рекламу услуг психологов без профильного образования
Нацбанк Кыргызстана не будет контролировать Государственный банк развития
Военнослужащим Кыргызстана разрешили подрабатывать: принят новый закон
Садыр Жапаров совершит первый в истории официальный визит в Египет
Президент Садыр Жапаров и глава ГКНБ посетили обновленное здание ГУВД Бишкека
Лучшие студенты вузов Кыргызстана получили президентские стипендии
Популярные новости
Военнослужащим Кыргызстана разрешили подрабатывать: принят новый закон Военнослужащим Кыргызстана разрешили подрабатывать: принят новый закон
Президент поручил Минэнерго отменить безлимитный тариф электроэнергии Президент поручил Минэнерго отменить безлимитный тариф электроэнергии
ЦИК отказала в&nbsp;регистрации еще трем кандидатам в&nbsp;депутаты ЦИК отказала в регистрации еще трем кандидатам в депутаты
Начальник ГУОБДД Женишбек Джоробеков снят с&nbsp;должности Начальник ГУОБДД Женишбек Джоробеков снят с должности
Бизнес
Бизнес без границ: смарт POS-терминал 3-в-1 от&nbsp;MegaPay Бизнес без границ: смарт POS-терминал 3-в-1 от MegaPay
Elite House запускает &laquo;Оранжевую пятницу x4&raquo;&nbsp;&mdash; время теплых цен Elite House запускает «Оранжевую пятницу x4» — время теплых цен
&laquo;Айыл Банк&raquo; представил&nbsp;KP на&nbsp;региональном круглом столе UNEPFI в&nbsp;Брюсселе «Айыл Банк» представил KP на региональном круглом столе UNEPFI в Брюсселе
Тариф Exclusive от&nbsp;MEGA: связь премиум-класса и&nbsp;особые условия в&nbsp;KARVEN Тариф Exclusive от MEGA: связь премиум-класса и особые условия в KARVEN
7 ноября, пятница
12:20
Байсалов: Кыргызстан — мировой лидер по сокращению выбросов парниковых газов Байсалов: Кыргызстан — мировой лидер по сокращению выбр...
12:08
После землетрясения в Афганистане этнические кыргызы не просили помощи у МИД КР
12:05
Садыр Жапаров: 40 процентов экспорта кыргызских IT-услуг в 2024 году ушло в США
12:00
Иманалы Айдарбеков: Первый среди равных. Судьба, прошедшая сквозь огонь и века
11:40
Бывший спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси уходит из Конгресса