Садыр Жапаров: 40 процентов экспорта кыргызских IT-услуг в 2024 году ушло в США

Президент Садыр Жапаров принял участие в саммите «Центральная Азия — США» («C5+1») в Вашингтоне и выступил с речью на пленарном заседании формата.

Фото пресс-службы президента. Садыр Жапаров выступил на саммите «C5+1» в Вашингтоне

Он подчеркнул, что после работы по урегулированию пограничных вопросов с соседними странами региональная стабильность усилилась, а интерес ведущих держав к Центральной Азии вырос.

В сфере перспективных проектов глава государства выделил три направления:

гидроэнергетика — использование потенциала, из которого освоено лишь около 15 процентов;

развитие транспортно-логистической инфраструктуры для укрепления связей региона;

цифровая экономика и IT.

Садыр Жапаров отметил стремительный рост экспорта IT-услуг из Кыргызстана.

«За последние пять лет экспорт IT-услуг в США вырос в 45 раз. В 2024 году кыргызские IT-специалисты экспортировали услуги в 63 страны на $130 миллионов, из которых 40 процентов пришлось на рынок Соединенных Штатов», — сказал он.

Президент также предложил рассмотреть создание в КР регионального центра RegTech Trust Hub для развития технологий цифрового регулирования.

Он сообщил, что 4-5 февраля 2026 года в Бишкеке состоится вторая встреча предпринимателей формата B5+1, что, по словам Садыра Жапарова, создаст новые возможности для сотрудничества в сферах сельского хозяйства, электронной коммерции, IT, транспорта, туризма и банковской отрасли.