Власть

В Национальной гвардии Кыргызстана назначен новый командующий

В Национальной гвардии Вооруженных сил Кыргызстана назначен новый командующий. Им стал полковник Данияр Исаков, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Данияр Исаков назначен командующим Национальной гвардией Кыргызстана

Отмечается, что соответствующих приказ подписал глава ведомства Руслан Мукамбетов.

Данияр Исаков родился 1 мая 1974 года в селе Жаны-Арык Кара-Суйского района Ошской области. В 1991 году окончил среднюю школу, в 2000-м получил диплом Кыргызского государственного университета имени Ишеналы Арабаева. В 2018 году завершил обучение в Общевойсковой академии Вооруженных сил Российской Федерации.

Ранее Нацгвардию КР возглавлял Талантбек Эргешов.
В Национальной гвардии Кыргызстана назначен новый командующий
