Жапаров Путину: Россия остается нашим союзником и стратегическим партнером

Кыргызстан высоко ценит поддержку РФ в инфраструктурных, энергетических, промышленных и гуманитарных инициативах. Об этом президент Садыр Жапаров заявил сегодня на переговорах с Владимиром Путиным, проходящих в Бишкеке в рамках государственного визита российского лидера.

Глава государства подчеркнул, что взаимодействие в сферах образования, культуры и миграционной политики остается важным направлением сотрудничества.

«Наш народ в повседневной жизни чувствует поддержку России по всем ключевым направлениям, особенно в энергетике и продовольственной безопасности», — отметил он.

По словам Садыра Жапарова, двусторонняя повестка постоянно расширяется, наполняясь новыми проектами, что подтверждает позитивную динамику отношений. РФ остается одним из крупнейших торгово-экономических партнеров КР, а участие в ЕАЭС открывает новые возможности для кооперации и инвестиций.

Президент подчеркнул, что приезд Владимира Путина является подтверждением прочных союзнических связей между странами. «Россия была и остается стратегическим союзником, надежным партнером и добрым другом. Мы неизменно высоко ценим наши многогранные отношения с братской РФ», — заявил он.

Владимир Путин в свою очередь отметил, что российско-кыргызские отношения строятся на основе взаимного уважения и учета интересов друг друга. «Мы держим на личном контроле ключевые вопросы двустороннего сотрудничества», — сказал он.

Глава России поблагодарил Кыргызстан за внимание к поддержке русского языка. И напомнил, что в республике строятся девять школ с русским языком обучения, первые три откроются 1 сентября 2027 года. Владимир Путин также подчеркнул вклад сотен тысяч кыргызстанцев, работающих в РФ.

По итогам переговоров стороны заявили о стабильности и поступательном развитии сотрудничества. Позже сегодня запланированы подписание ряда двусторонних документов и совместные заявления для СМИ.