Казахстан стал лидером ЕАЭС по росту цен на бензин

Казахстан занял первое место в ЕАЭС по росту розничных цен на бензин в 2025 году, следует из данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). С января по декабрь стоимость топлива на заправках выросла на 15,7 процента, сообщает Orda.kz.

На втором месте по росту цен — Кыргызстан с результатом 15,1 процента, на третьем — Россия, где бензин за год подорожал на 10,8 процента. В Беларуси цены выросли на 6,7 процента, в Армении, напротив, снизились на 0,8 процента. Общий показатель для ЕАЭС составил 11,1 процента.

Дизельное топливо за год подорожало на 14,1 процента, что также является наивысшим результатом среди стран — членов союза. Далее следуют Кыргызстан (11,1 процента), Россия (8,3 процента), Беларусь (6,6 процента) и Армения, где цены снизились на 0,9 процента. В среднем по ЕАЭС рост составил 8,8 процента.

Электроэнергия сильнее всего подорожала в Кыргызстане (на 20,9 процента). На втором месте — Россия (13,1 процента), на третьем — Беларусь (11,9 процента), Казахстан — только на четвертом (8 процентов). В Армении рост составил 0,1 процента, в целом по ЕАЭС — 12,6 процента.

Со следующего года в рамках ЕАЭС должен заработать единый рынок нефти и нефтепродуктов. Его создание должно привести к выравниванию уровня цен в странах-участницах. Пока же казахстанское Минэнерго сохраняет запрет на экспорт бензина и дизеля, в том числе в страны ЕАЭС, за исключением небольших заранее оговоренных объемов.