Выборы в ЖК. Госслужащим напомнили о запрете участвовать в агитации

Фото кабмина. Госслужащим напомнили о запрете участвовать в агитации на выборах

Государственным служащим вновь напомнили о недопустимости вмешательства в агитационную кампанию на внеочередных выборах депутатов Жогорку Кенеша. Об этом сообщил председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев на своей странице в соцсетях.

По его словам, на аппаратном совещании руководителям госорганов еще раз разъяснили требования законодательства.

Адылбек Касымалиев отметил, что зафиксированы случаи, когда отдельные региональные сотрудники, нарушив запрет, участвовали в агитации, и некоторые из них уже уволены. Он подчеркнул, что каждый гражданин должен свободно, без давления и подкупа, сделать свой выбор.

«Мы не поддерживаем ни одного кандидата. Будем работать с теми депутатами, которых изберет народ. Уважаемые соотечественники, призываю вас быть активными и подойти к предстоящим выборам ответственно!» — заявил глава кабмина.