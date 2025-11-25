14:56
USD 87.45
EUR 100.82
RUB 1.11
Власть
Сюжет: Выборы-2025

Выборы в ЖК. Госслужащим напомнили о запрете участвовать в агитации

Фото кабмина. Госслужащим напомнили о запрете участвовать в агитации на выборах

Государственным служащим вновь напомнили о недопустимости вмешательства в агитационную кампанию на внеочередных выборах депутатов Жогорку Кенеша. Об этом сообщил председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев на своей странице в соцсетях.

По его словам, на аппаратном совещании руководителям госорганов еще раз разъяснили требования законодательства.

Адылбек Касымалиев отметил, что зафиксированы случаи, когда отдельные региональные сотрудники, нарушив запрет, участвовали в агитации, и некоторые из них уже уволены. Он подчеркнул, что каждый гражданин должен свободно, без давления и подкупа, сделать свой выбор.

«Мы не поддерживаем ни одного кандидата. Будем работать с теми депутатами, которых изберет народ. Уважаемые соотечественники, призываю вас быть активными и подойти к предстоящим выборам ответственно!» — заявил глава кабмина.
Ссылка: https://24.kg/vlast/352176/
просмотров: 215
Версия для печати
Материалы по теме
Кабмин пересмотрел правила лицензирования: что изменится для бизнеса
Выборы в ЖК. Школы, на базе которых открыты УИК, 1 декабря перейдут на онлайн
Выборы в ЖК. ЦИК оштрафовала нарушителей предвыборной агитации
Выборы в ЖК. ЦИК отказалась привлекать кандидата к уголовной ответственности
Выборы в ЖК. ЦИК оштрафовала кандидата за оскорбление оппонента
Кабмин отменил перевод земель «Беш-Арала» из заповедника в промышленную зону
Детсады будут финансировать по-новому: кабмин утвердил типовые нормы
Досрочные выборы в ЖК. Мэр Бишкека проверил готовность УИК
В Бишкеке увековечат память выдающихся личностей Кыргызстана
Кандидатам в депутаты необязательно знать госязык? Верховный суд вынес решение
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане хотят увеличить сроки наказания за&nbsp;участие в&nbsp;ОПГ В Кыргызстане хотят увеличить сроки наказания за участие в ОПГ
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;17-21 ноября Кыргызстан: кадровые перестановки за 17-21 ноября
Перенос столицы Ирана. Президент назвал это вынужденной мерой Перенос столицы Ирана. Президент назвал это вынужденной мерой
Мирный план США по&nbsp;урегулированию ситуации в&nbsp;Украине: реакция Владимира Путина Мирный план США по урегулированию ситуации в Украине: реакция Владимира Путина
Бизнес
Beeline помогает создавать комфортные условия для обучения Beeline помогает создавать комфортные условия для обучения
Удобные сервисы в&nbsp;мобильном приложении KICB&nbsp;&mdash; оплачивайте ОСАГО быстро и&nbsp;удобно Удобные сервисы в мобильном приложении KICB — оплачивайте ОСАГО быстро и удобно
BAKAI отправляет 8&nbsp;человек на&nbsp;UFC Fight Night в&nbsp;Катаре! Определены победители BAKAI отправляет 8 человек на UFC Fight Night в Катаре! Определены победители
&laquo;Зеленая пятница&raquo; в&nbsp;MMarket: тысячи товаров со&nbsp;скидками до&nbsp;70&nbsp;процентов «Зеленая пятница» в MMarket: тысячи товаров со скидками до 70 процентов
25 ноября, вторник
14:53
Врачей не хватает. Почему пациентам приходится ждать в инфекционной больнице Врачей не хватает. Почему пациентам приходится ждать в ...
14:46
ГКНБ выявил коррупционную схему в санатории «Иссык-Ата»
14:44
Экспортеры рыбы из Кыргызстана обвиняют Россельхознадзор в коррупционной схеме
14:35
Онлайн как норма: вспоминаем все случаи дистанционного обучения в Бишкеке за год
14:23
Президент Казахстана наградил мэра города Ош орденом «Достык»