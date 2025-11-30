08:30
Сюжет: Выборы-2025

В Кыргызстане начались досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша

В Кыргызстане сегодня в 8.00 открылись избирательные участки — началось голосование на досрочных выборах депутатов Жогорку Кенеша.

Напомним, 25 сентября парламент прошлого созыва большинством голосов выступил за самороспуск. Это объяснили необходимостью развести парламентскую и президентскую кампании (последняя запланирована на январь 2027 года).

Самороспуск Жогорку Кенеша: как событие восприняли за пределами Кыргызстана

Всего по республике открыли 2 тысячи 492 избирательных участка, за рубежом — 100, из них 40 — в Российской Федерации.

Право голоса имеют граждане Кыргызстана, достигшие 18 лет и прошедшие биометрическую регистрацию.

Число избирателей в контрольном списке составляет 4 миллиона 294 тысячи 243 человека.

Из них:

  • мужчин — 2 миллиона 81 тысяча 514 (или 48,47 процента);
  • женщин — 2 миллиона 212 тысяч 729 (или 51,52 процента).

В день голосования для предотвращения нарушений и обеспечения порядка на службу заступили более 10 тысяч сотрудников органов внутренних дел.

Какие новшества ждут избирателей

Выборы пройдут по мажоритарной системе: в 30 многомандатных округах выберут 90 депутатов, по три от каждого округа. Согласно законодательству, одному полу не может быть предоставлено более двух мандатов в округе. Кандидаты выдвигались как от политических партий, так и путем самовыдвижения.

Избиратель может поставить отметку только за одного кандидата. В противном случае бюллетень признают недействительным.

Впервые будет применен механизм дистанционного голосования.

Дистанционное голосование — это возможность проголосовать на ближайшем избирательном участке в случае, если у избирателя нет возможности проголосовать на участке по адресу постоянной регистрации.

В пределах своего избирательного округа избиратель может отдать свой голос только на участке по адресу постоянной регистрации.

Голосовать на другом участке внутри того же округа невозможно.

В целях облегчения участия в выборах кыргызстанцев, проживающих или находящихся за границей, постановка на консульский учет не требуется — достаточно проверить себя в списках избирателей на сайте tizme.gov.kg и прийти на выборы с паспортом или приложением «Тундук».

По республике также организованы избирательные участки для дистанционного голосования — на рынках, в торговых центрах, Нацгоспитале, аэропортах «Манас» и «Ош», на некоторых предприятиях.

Голосование продлится до 20.00. Предварительные результаты станут известны практически сразу после его завершения.  

Итоги выборов подведут и официально объявят до 14 декабря.
