Общество

Самороспуск Жогорку Кенеша: как событие восприняли за пределами Кыргызстана

Самороспуск Жогорку Кенеша: как событие восприняли за пределами Кыргызстана

Жогорку Кенеш 25 сентября большинством голосов выступил за самороспуск. Теперь страну ждут досрочные парламентские выборы, предварительно намеченные на 30 ноября.

Для внутренней аудитории мотив объясняют необходимостью развести парламентскую и президентскую кампании (последняя запланирована на январь 2027 года). Однако за пределами республики это решение получило разные интерпретации — от нейтрально-информационного освещения до предположений о консолидации власти.

Азия и соседи: сухой протокол без оценок

Агентства, традиционно ориентированные на официальную повестку, такие как Anadolu Agency (Турция) и «Синьхуа» (Китай), ограничились констатацией факта. Подробно сообщены результаты голосования: 84 депутата «за», 5 воздержались, 1 отсутствовал. В публикациях подчеркивается, что теперь президент Садыр Жапаров должен официально назначить дату выборов.

Российское «РБК» и казахстанский «Казинформ» подали новость в таком же ключе: без политических комментариев, сосредоточившись на процедуре и сроках. Для этих СМИ самороспуск — скорее, формальное событие в рамках внутриполитического календаря, чем кризис.

Совершенно иной акцент западных медиа

Reuters вынесло на первый план вопрос о «консолидации власти» президента Садыра Жапарова. Агентство напомнило о сужении пространства для оппозиции и СМИ, а также о рисках вторичных санкций из-за тесной торговли с Россией. В материале цитируется эксперт центра Carnegie Темур Умаров, который прямо назвал самороспуск элементом стратегии по дальнейшему укреплению режима.

Eurasianet, специализирующееся на регионе, подчеркнуло, что шаг был ожидаемым: обсуждения шли давно, сопротивления в парламенте практически не было. Издание обращает внимание на то, что досрочные выборы позволят развести во времени две кампании и минимизировать электоральные риски для власти.

The Diplomat связывает самороспуск с июньскими изменениями в избирательном законодательстве. По логике авторов, сначала скорректировали правила, теперь ускоренные выборы, пока политическое поле предсказуемо и альтернативные силы ослаблены.

Что говорят эксперты

Политолог Аркадий Дубнов в своей колонке называет самороспуск не сенсацией, а, скорее, закономерным событием для страны, которую когда-то называли «островком демократии» в Центральной Азии. Он напоминает: Кыргызстан пережил череду революций и смены власти, а каждый президент разочаровывал народ быстрее, чем успевал укрепить позиции.

из интернета
Политолог Аркадий Дубнов
На этот раз, отмечает эксперт, все обошлось без насилия: «Мероприятие прошло мирно, согласованно и почти тихо». Он обращает внимание на новую избирательную архитектуру и возможный стратегический расчет: увеличить зазор между парламентскими и президентскими выборами, чтобы подготовить электорат к «властной рокировке».

По мнению Аркадия Дубнова, фигура главы ГКНБ Камчыбека Ташиева постепенно становится центром тяжести кыргызской политики: от урегулирования пограничного конфликта с Таджикистаном до переименования Джалал-Абада в Манас.

В этой логике досрочные выборы — не только техническая мера, но и начало политтехнологической кампании, конечная цель которой может быть согласие общества на выдвижение Камчыбека Ташиева в президенты. Если даже не на предстоящие, то как минимум на последующие выборы главы государства.

За пределами Кыргызстана самороспуск Жогорку Кенеша трактуют как симптом более широкой тенденции — постепенной утраты парламентом самостоятельной роли. Если для азиатских и соседних СМИ это прежде всего техническая новость, то для западных изданий — индикатор централизации власти в руках президента.

Для международных наблюдателей главный вопрос сегодня — не только «когда состоятся выборы», но и «какими они будут»: смогут ли они обновить систему представительства или же станут инструментом укрепления президентской вертикали.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/345020/
просмотров: 830
