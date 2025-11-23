Выборы-2025. ЦИК опубликовала окончательный список избирателей

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов опубликовала окончательный список избирателей на досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша. Он размещен на портале «Тизме».

Окончательные списки избирателей на досрочные парламентские выборы, назначенные на 30 ноября 2025 года, составлены государственным учреждением «Кызмат» на основе сведений, содержащихся в Едином государственном реестре населения.

Окончательные списки избирателей в бумажном виде будут вывешены на 2 тысячах 492 избирательных участках до 25 ноября.

Число избирателей в контрольном списке составляет 4 миллиона 294 тысячи 243 человека.

Из них:

мужчин — 2 миллиона 81 тысяча 514 (или 48,47 процента);

женщин — 2 миллиона 212 тысяч 729 (или 51,52 процента).

Напомним, что кыргызстанцы могут уточнить себя в списке избирателей, позвонив по коротким номерам 1255 или 119, а также на избирательном участке или на сайте: tizme.gov.kg либо отправив sms на короткий номер 119 с указанием своего ПИН. Отправка sms и звонки бесплатные.