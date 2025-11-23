17:41
USD 87.45
EUR 100.93
RUB 1.10
Власть

Выборы-2025. ЦИК опубликовала окончательный список избирателей

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов опубликовала окончательный список избирателей на досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша. Он размещен на портале «Тизме».

Окончательные списки избирателей на досрочные парламентские выборы, назначенные на 30 ноября 2025 года, составлены государственным учреждением «Кызмат» на основе сведений, содержащихся в Едином государственном реестре населения.

Окончательные списки избирателей в бумажном виде будут вывешены на 2 тысячах 492 избирательных участках до 25 ноября.

Число избирателей в контрольном списке составляет 4 миллиона 294 тысячи 243 человека.

Из них:

  • мужчин — 2 миллиона 81 тысяча 514 (или 48,47 процента);
  • женщин — 2 миллиона 212 тысяч 729 (или 51,52 процента).

Напомним, что кыргызстанцы могут уточнить себя в списке избирателей, позвонив по коротким номерам 1255 или 119, а также на избирательном участке или на сайте: tizme.gov.kg либо отправив sms на короткий номер 119 с указанием своего ПИН. Отправка sms и звонки бесплатные.
Ссылка: https://24.kg/vlast/351948/
просмотров: 218
Версия для печати
Материалы по теме
ЦИК Татарстана поможет открыть дополнительные участки для избирателей из КР
Штрафы и предупреждения. ЦИК рассмотрела нарушения кандидатов и их сторонников
МИД КР призвал кыргызстанцев за рубежом проверить себя в списках избирателей
ЦИК оштрафовала автора видео за ложную информацию о кандидате в депутаты
Выборы-2025. Курманкула Зулушева оштрафовали за нарушение предвыборной агитации
Соблюдать законы во время выборов призвало кыргызстанцев МВД
Все избирательные споры в судах Кыргызстана рассматривают в сокращенные сроки
ЦИК аккредитовала 170 международных наблюдателей на выборы депутатов парламента
Садыр Жапаров призвал молодежь голосовать на выборах в Жогорку Кенеш
В Кыргызстане стартовала агитация: соцсети заполнились лозунгами и портретами
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане хотят увеличить сроки наказания за&nbsp;участие в&nbsp;ОПГ В Кыргызстане хотят увеличить сроки наказания за участие в ОПГ
Перенос столицы Ирана. Президент назвал это вынужденной мерой Перенос столицы Ирана. Президент назвал это вынужденной мерой
Город в&nbsp;городе. Садыр Жапаров дал старт масштабному проекту &laquo;Алтай&raquo; Город в городе. Садыр Жапаров дал старт масштабному проекту «Алтай»
Мирный план США по&nbsp;урегулированию ситуации в&nbsp;Украине: реакция Владимира Путина Мирный план США по урегулированию ситуации в Украине: реакция Владимира Путина
Бизнес
BAKAI отправляет 8&nbsp;человек на&nbsp;UFC Fight Night в&nbsp;Катаре! Определены победители BAKAI отправляет 8 человек на UFC Fight Night в Катаре! Определены победители
&laquo;Зеленая пятница&raquo; в&nbsp;MMarket: тысячи товаров со&nbsp;скидками до&nbsp;70&nbsp;процентов «Зеленая пятница» в MMarket: тысячи товаров со скидками до 70 процентов
&laquo;Айыл Банк&raquo; и&nbsp;Гарантийный фонд расширяют доступ к&nbsp;исламскому финансированию «Айыл Банк» и Гарантийный фонд расширяют доступ к исламскому финансированию
&laquo;Черная пятница&raquo;: история самого выгодного дня года и&nbsp;лайфхаки для подготовки «Черная пятница»: история самого выгодного дня года и лайфхаки для подготовки
23 ноября, воскресенье
17:20
Выборы-2025. ЦИК опубликовала окончательный список избирателей Выборы-2025. ЦИК опубликовала окончательный список изби...
16:43
Массовые беспорядки после парламентских выборов: задержан Урмат Барыктабасов
16:01
Сократить количество аптек в Кыргызстане предлагает глава Минздрава
15:29
В убийстве мэра одного из городов Мексики подозревают сотрудников полиции
15:00
Аламединское ущелье и озеро Кок-Куль. Фото и видео читателей 24.kg