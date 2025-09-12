Сбор подписей за самороспуск Жогорку Кенеша начали депутаты. Об этом 24.kg сообщили нардепы на условиях анонимности.

Известно, что инициаторы организовали группу, которая озвучит предложение о самороспуске в ближайшее время.

Напомним, согласно действующей Конституции Кыргызстана, решение о самороспуске Жогорку Кенеш принимает большинством голосов — не менее 2/3, или 60 депутатов, и только по инициативе 1/3 депутатов от общего числа членов парламента (30).

Досрочные выборы должны пройти в срок от 40 дней с момента самороспуска до 65 дней. Если парламент самораспустится в сентябре или первой половине октября, то выборы могут состояться в ноябре текущего года. Избирателям предстоит определить состав восьмого созыва ЖК.