13:18
USD 87.45
EUR 102.25
RUB 1.03
Власть

Сбор подписей за самороспуск Жогорку Кенеша начали депутаты

Сбор подписей за самороспуск Жогорку Кенеша начали депутаты. Об этом 24.kg сообщили нардепы на условиях анонимности.

Известно, что инициаторы организовали группу, которая озвучит предложение о самороспуске в ближайшее время.

Напомним, согласно действующей Конституции Кыргызстана, решение о самороспуске Жогорку Кенеш принимает большинством голосов — не менее 2/3, или 60 депутатов, и только по инициативе 1/3 депутатов от общего числа членов парламента (30).

Досрочные выборы должны пройти в срок от 40 дней с момента самороспуска до 65 дней. Если парламент самораспустится в сентябре или первой половине октября, то выборы могут состояться в ноябре текущего года. Избирателям предстоит определить состав восьмого созыва ЖК.
Ссылка: https://24.kg/vlast/343231/
просмотров: 1551
Версия для печати
Материалы по теме
Кто работает, а кто числится: топ-10 депутатов Жогорку Кенеша VII созыва
На переименование Джалал-Абада потребуется 15 миллионов сомов
Гулшаркан Култаева подала заявление об уходе с должности члена Центризбиркома
Депутаты хотят запретить изымать приватизированные объекты у законных хозяев
Как Акылбек Жапаров поссорился с Медербеком Алиевым. Продолжение скандала
Комитет ЖК рассмотрел кандидатуру Каната Сагынбаева на должность министра труда
Очередная сессия Жогорку Кенеша начнется 1 сентября
Осенняя сессия Жогорку Кенеша начнется 3 сентября
Кредиты и гранты, которые за год одобрил Жогорку Кенеш. Сумма немаленькая
В Жогорку Кенеше показали, как ремонтируют большой зал заседаний
Популярные новости
Мэр города&nbsp;Ош в&nbsp;битком набитой маршрутке отправился в&nbsp;рейд по&nbsp;&laquo;Эне-Саю&raquo; Мэр города Ош в битком набитой маршрутке отправился в рейд по «Эне-Саю»
Что за&nbsp;дикость? Садыр Жапаров просит кыргызстанцев бороться с&nbsp;браконьерами Что за дикость? Садыр Жапаров просит кыргызстанцев бороться с браконьерами
Король Великобритании Карл III и&nbsp;принц Гарри встретились впервые за&nbsp;полтора года Король Великобритании Карл III и принц Гарри встретились впервые за полтора года
Узбекистан согласился вернуть Афганистану 57&nbsp;военных вертолетов&nbsp;&mdash; СМИ Узбекистан согласился вернуть Афганистану 57 военных вертолетов — СМИ
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; стал главным проводником лизинга в&nbsp;Кыргызстане «Айыл Банк» стал главным проводником лизинга в Кыргызстане
Bushido трейдер-симулятор: отзывы и&nbsp;разбор мнений в&nbsp;Telegram-каналах о&nbsp;&laquo;Бушидо&raquo; Bushido трейдер-симулятор: отзывы и разбор мнений в Telegram-каналах о «Бушидо»
Отличная новость для предпринимателей: MKassa продлевает акцию &laquo;Ноль на&nbsp;миллион&raquo; Отличная новость для предпринимателей: MKassa продлевает акцию «Ноль на миллион»
Социология против хаоса: как наука может изменить Бишкек Социология против хаоса: как наука может изменить Бишкек
12 сентября, пятница
13:09
В Бишкеке в школе № 56 уроки идут по расписанию, заверяет мэрия В Бишкеке в школе № 56 уроки идут по расписанию, заверя...
12:53
Правила для рынков, курьеров и работающих по патентам изменили в Кыргызстане
12:53
Перечень иностранных бирж с налоговыми льготами утвердили в кабмине
12:51
Садыр Жапаров принял секретарей Советов безопасности государств — членов ОТГ
12:46
Хадж-2026. ДУМК объявило конкурс авиакомпаний на перевозку паломников