Власть

Потерпите два года. Садыр Жапаров пообещал выход из энергокризиса к 2028 году

Президент Садыр Жапаров после закладки капсулы под строительство городка «Алтай» в Бишкеке, пообщался с жителями Первомайского района и ответил на жалобы по поводу отключения света.

Глава государства заявил, что кыргызстанцы сейчас могли бы сидеть вообще без света, если бы власти не проделали огромную работу за последние пять лет.

«Все построенные в 50-60-70-е годы ГЭС, начиная с Токтогульской, ни разу не ремонтировались, они на протяжении 50 лет работали беспрерывно. Когда я пришел во власть, они были в катастрофическом состоянии. За четыре года мы все отремонтировали, на Токтогульской ГЭС после обновления четырех агрегатов мощность выросла на 240 мегаватт. Мы построили 28 новых ГЭС, они в общем дают больше 400 мегаватт. Если бы не эти ГЭС, то сейчас были бы не ограничения, мы отключили бы свет совсем», — сказал Садыр Жапаров.

По его словам, раньше Кыргызстану хватало электроэнергии, потому что не было заводов и фабрик.

Если бы я не строил заводы и фабрики, школы и детские сады, то и сейчас бы нам хватало электроэнергии.

Садыр Жапаров

Президент отметил, что раньше потребность Кыргызстана составляла 14 миллиардов киловатт-часов, сейчас — уже 20.

Читайте по теме
Экономия электроэнергии. Как в Бишкеке госучреждения исполняют приказ власти

«Из энергетического кризиса мы выйдем в 2028 году. Мы строим около сотни ГЭС. 15 декабря откроется первая в Кыргызстане солнечная элетростанция на 120 мегаватт. На Кара-Кече строим ТЭС на 1 тысячу 200 мегаватт. Когда строительство закончится, в 2028-2029 годы мы уже будем давать свет без никаких ограничений. Мы не будем больше импортировать электроэнергию», — пообещал президент.

Он разъяснил, что государство покупает электроэнергию у Казахстана, Узбекистана, России, Туркменистана за 3,5 сома, а продает потребителям по 1,37 сома.

«Разницу покрывает государство. И эта разница копилась на протяжении 30 лет — у НЭСК образовался долг в 137 миллиардов сомов к 2020 году. Мы закрыли долг, осталось 25 миллиардов сомов. К следующему году у НЭСК не останется долга и она начнет получать доходы. Терпели 35 лет, потерпите еще два года. Мы не сидим сложа руки, мы работаем, начинается строительство «Камбар-Аты-1», закончится в течение 7-8 лет, мы взяли $1,5 миллиарда, нужно еще $1,5-2 миллиарда , но мы найдем эти деньги. Проект себя окупит», — заверил Садыр Жапаров.
