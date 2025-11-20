Город в городе. Садыр Жапаров дал старт масштабному проекту «Алтай»

Садыр Жапаров сегодня принял участие в церемонии закладки капсулы под строительство городка «Алтай» в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба президента.

«Алтай» — это масштабный проект жилого и социального комплекса, который расположен на территории площадью 234 гектара. Здесь возведут 1 тысячу 551 пятиэтажный жилой дом. Всего предусмотрено 34 тысячи квартир разной планировки. Общая площадь застройки превышает 1 миллион 7 тысяч квадратных метров.

Проект включает полноценную социальную инфраструктуру, рассчитанную на комфортную жизнь жителей. На территории построят школы, детские сады, поликлиники, больницы, реабилитационные центры, отделения милиции и пожарно-спасательные центры. Для отдыха и досуга предусмотрены большой парк площадью 50 гектаров, современные спортивные и детские площадки.

Транспортная сеть — почти 86 километров внутренних дорог, 50 километров тротуаров, а также парковочные места на 34,5 тысячи автомобилей.

В своем выступлении Садыр Жапаров отметил, что комплекс разработан с целью обеспечения растущего населения города доступным и современным жильем.

«Учитывая, что сегодня более 200 тысяч наших граждан нуждаются в жилье, такой масштабный проект — требование времени. Пока мы не позаботимся о нуждах нашего народа и не заслужим его благословения, истинного развития не будет. Поддержка и бата нашего народа — наша главная сила. Мы твердо верим, что проект «Алтай» оправдает эти ожидания и станет делом, достойным народной благодарности», — сказал он.