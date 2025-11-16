Россия и Украина договорились возобновить обмены пленными

Москва и Киев договорились возобновить обмены пленными. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

По его данным, еще 1 тысяча 200 украинцев вернутся домой.

Он отметил, что на днях провел «консультации при посредничестве партнеров в Турции и Объединенных Арабских Эмиратов относительно возобновления процесса обменов и освобождения наших людей из российского плена».

«В результате этих переговоров стороны согласились активировать стамбульские договоренности, отметил Рустем Умеров.

По его словам, в ближайшее время должны пройти технические консультации. Украинская сторона стремится к тому, чтобы «украинцы, которые должны вернуться из плена, встретили новогодние и рождественские праздники дома».

Последний обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 2 октября.