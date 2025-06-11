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Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Украина и Россия провели обмен телами погибших военных: Киев принял 1 тысячу 212

Украина приняла тела 1 тысячи 212 погибших военных. Об этом сообщили в Telegram-канале координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

РИА Новости
Фото РИА Новости

Уточняется, что возвращены военнослужащие, погибшие во время боевых действий на территории ДНР и ЛНР, в Курской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях. Следователями правоохранительных органов совместно с МВД в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших, говорится в сообщении.

Российские паблики информируют, что в рамках обмена в РФ вернули тела 27 военных.

Министерство обороны РФ ранее сообщило , что Россия и Украина завершили первый этап нового обмена военнопленными в возрасте до 25 лет. Сделано это было в рамках реализации стамбульских договоренностей. При этом количество человек, которых Москва и Киев передали друг другу не уточняется.

Рефрижераторы с телами погибших солдат ВСУ простояли на границе с 7 июня. Киев их принял только сегодня. Стороны обменялись обвинениями в нарушении сроков исполнения акции обмена.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/332348/
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