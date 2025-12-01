Мирное урегулирование. Переговоры США и Украины прошли во Флориде

Во Флориде завершились переговоры делегаций США и Украины. Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио оценил их как «очень продуктивные».

«Однако нужно проделать еще больше работы», — заявил он по окончании встречи.

По словам Марко Рубио, Россия должна быть включена в «уравнение» по урегулированию в Украине, для этого спецпосланник Стивен Уиткофф направится в ближайшие дни в Москву.

Фото Reuters

«Наша цель — это процветающая, сильная Украина. Мы обсуждали все вопросы, важные для нее. И США оказывали очень сильную поддержку», — сообщил глава украинской делегации, секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Рустем Умеров.

По словам источника телеканала CNN, стороны затрагивали одни из самых чувствительных вопросов, связанных с возможным завершением войны. Встреча переговорных групп Соединенных Штатов и Украины длилась около шести часов.

Главы американской и украинской делегаций на переговорах во Флориде сделали заявления для журналистов после обсуждения плана окончания войны, представленного США и измененного после встреч в Женеве. При этом они не стали отвечать на какие-либо вопросы.

«У нас была еще одна очень продуктивная сессия, на которой мы исходили из того, что достигли в Женеве, и из событий этой недели, — сказал госсекретарь Штатов. — Но работа еще остается».

По его словам, «есть очень много составляющих, и, разумеется, в этом принимает участие еще одна сторона, которая должна быть частью уравнения».

«Все продолжится позже на этой неделе, когда господин Уиткофф отправится в Москву, хотя мы тоже были в контакте с российской стороной, и у нас есть довольно хорошее понимание и их взглядов», — сказал Марко Рубио.

Специальный посланник американского президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер должны поехать в Москву для обсуждения мирного плана.

Рустем Умеров назвал переговоры во Флориде «продуктивными и успешными».