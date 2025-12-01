10:00
USD 87.45
EUR 101.17
RUB 1.12
Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Мирное урегулирование. Переговоры США и Украины прошли во Флориде

Во Флориде завершились переговоры делегаций США и Украины. Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио оценил их как «очень продуктивные».

«Однако нужно проделать еще больше работы», — заявил он по окончании встречи.

По словам Марко Рубио, Россия должна быть включена в «уравнение» по урегулированию в Украине, для этого спецпосланник Стивен Уиткофф направится в ближайшие дни в Москву.

Reuters
Фото Reuters

«Наша цель — это процветающая, сильная Украина. Мы обсуждали все вопросы, важные для нее. И США оказывали очень сильную поддержку», — сообщил глава украинской делегации, секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Рустем Умеров.

По словам источника телеканала CNN, стороны затрагивали одни из самых чувствительных вопросов, связанных с возможным завершением войны. Встреча переговорных групп Соединенных Штатов и Украины длилась около шести часов.

Главы американской и украинской делегаций на переговорах во Флориде сделали заявления для журналистов после обсуждения плана окончания войны, представленного США и измененного после встреч в Женеве. При этом они не стали отвечать на какие-либо вопросы.

«У нас была еще одна очень продуктивная сессия, на которой мы исходили из того, что достигли в Женеве, и из событий этой недели, — сказал госсекретарь Штатов. — Но работа еще остается».

По его словам, «есть очень много составляющих, и, разумеется, в этом принимает участие еще одна сторона, которая должна быть частью уравнения».

«Все продолжится позже на этой неделе, когда господин Уиткофф отправится в Москву, хотя мы тоже были в контакте с российской стороной, и у нас есть довольно хорошее понимание и их взглядов», — сказал Марко Рубио.

Специальный посланник американского президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер должны поехать в Москву для обсуждения мирного плана.

Рустем Умеров назвал переговоры во Флориде «продуктивными и успешными».
Ссылка: https://24.kg/vlast/352916/
просмотров: 234
Версия для печати
Материалы по теме
Мирный план для Украины. Путин прокомментировал подготовку к переговорам
Урегулирование для Украины: сначала мирный договор, потом гарантии безопасности
Опубликована расшифровка переговоров США и РФ по Украине. Ее назвали фейком
Мирный план для Украины. Стиф Уиткофф встретится с президентом России — Трамп
После переговоров с ЕС. Мирный план для Украины сократился с 28 пунктов до 19
Мирный план ЕС для Украины. Стали известны условия, которые предлагает Европа
Трамп обвинил Украину в неблагодарности за усилия США в урегулировании конфликта
Мирный план для Украины. В Европе подготовили свой вариант урегулирования
Мирный план США по урегулированию ситуации основан на предложениях РФ и Украины
Дональд Трамп назначил нового спецпредставителя США по Украине
Популярные новости
Москва упростит условия для мигрантов из&nbsp;КР: Дмитрий Песков озвучил детали Москва упростит условия для мигрантов из КР: Дмитрий Песков озвучил детали
Глава ГКНБ прокомментировал скандальные задержания граждан КНР в&nbsp;Кыргызстане Глава ГКНБ прокомментировал скандальные задержания граждан КНР в Кыргызстане
Предварительные итоги выборов в&nbsp;ЖК: полный список с&nbsp;1-го по&nbsp;15-й округ Предварительные итоги выборов в ЖК: полный список с 1-го по 15-й округ
Мэр Бишкека устроил разнос в&nbsp;автоЦОНе: после визита сотрудники вышли работать Мэр Бишкека устроил разнос в автоЦОНе: после визита сотрудники вышли работать
Бизнес
В&nbsp;O!Store большая распродажа аксессуаров&nbsp;&mdash; только три дня В O!Store большая распродажа аксессуаров — только три дня
Школьники из&nbsp;КР могут принять участие в&nbsp;олимпиаде по&nbsp;промышленной разработке Школьники из КР могут принять участие в олимпиаде по промышленной разработке
Связь, которая объединяет: Beeline развивает сеть по&nbsp;всему Кыргызстану Связь, которая объединяет: Beeline развивает сеть по всему Кыргызстану
&laquo;Зеленая пятница&raquo; в&nbsp;MMarket: бесплатная доставка, скидки и&nbsp;розыгрыш квартиры «Зеленая пятница» в MMarket: бесплатная доставка, скидки и розыгрыш квартиры
1 декабря, понедельник
10:00
Как изменилась религиозная политика КР: большое интервью с Азаматом Юсуповым Как изменилась религиозная политика КР: большое интервь...
09:45
Мирное урегулирование. Переговоры США и Украины прошли во Флориде
09:29
Миссия наблюдателей от СНГ промониторила выборы в ЖК на участках за рубежом
09:23
Рубль и тенге дорожают, юань бьет годовые рекорды. Курс валют на 1 декабря
09:20
Как раз хотел купить. В Кыргызстане Владимиру Путину подарили комуз