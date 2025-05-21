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Власть

После разговора Трампа и Путина. Кого из заключенных просят обменять США

Стали известны имена граждан США, которых может обменять Россия. Список из девяти человек, которых Вашингтон хочет вернуть в рамках обмена заключенными с Россией, анонсированного по итогам телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, опубликовало агентство Reuters.

В список вошли как действующие и бывшие военнослужащие, так и гражданские лица, осужденные в России по различным статьям. В их числе приговоренный за участие в боевых действиях в Украине 73-летний Стивен Джеймс Хаббард, осужденный за нападение на полицейского Роберт Гилман, задержанный за угрозы и кражу у своей российской супруги Гордон Блэк и Дэниэл Джозеф Шнайдер, признанный виновным в попытке незаконного вывоза сына из России.

Также в статье упоминаются отправленный на принудительное лечение Джозеф Тейтер, обвиненный в сбыте наркотиков музыкант Майкл Трэвис Лик и осужденный за покушение на сбыт крупной партии наркотиков Роберт Вудлэнд.

Кроме того, в список включены дважды осужденный в России за взятку и шпионаж Юджин Спектор, приговоренный к 21 году тюрьмы за жестокое обращение с детьми Дэвид Барнс, и осужденный за контрабанду оружия Андре Хачатурян.

При администрации Джо Байдена часть из них получила статус незаконно удерживаемых, а Вашингтон ранее передавал Москве список лиц, которых хотел бы вернуть в рамках возможного обмена.

Напомним, ранее состоялось несколько обменов заключенными.

В последний раз РФ передала Соединенным Штатам Ксению Карелину (Хавану), осужденную по статье о госизмене, а США освободили Артура Петрова, обвиняемого в экспорте микроэлектроники.

В середине февраля России передали Александра Винника, который находился под стражей в США по обвинению в отмывании средств на сумму от $4 миллиардов до $9 миллиардов. Он частично признал вину и заключил сделку со следствием. В РФ Винника заочно арестовали в 2018-м по обвинению в кибермошенничестве.

Россия в ответ отпустила американского учителя, бывшего сотрудника посольства Соединенных Штатов Марка Фогеля, которого обвинили в контрабанде и хранении наркотических средств.

А 1 августа 2024 года войдет в новейшую историю как день беспрецедентного и самого масштабного (со времен холодной войны) обмена заключенными между Россией и странами Запада.

Москва получила восемь человек — хакеры, разведчики, шпионы и один профессиональный убийца, западные государства — 16 политзаключенных. Среди них как россияне, так и граждане других стран.
Ссылка: https://24.kg/vlast/329796/
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