Кремль и Киев обменялись списками пленных, которых освободят

Россия получила украинский список для обмена по формуле 1 тысяча на 1 тысячу. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Фото из архива. Один из ранее осуществленных обменов пленными

По его словам, все стороны заинтересованы в том, чтобы совершить обмен пленными между РФ и Украиной по формуле 1 тысяча на 1 тысячу в быстром режиме.

Дмитрий Песков добавил, что сейчас идет работа по согласованию конкретных фамилий.

«Этот вопрос достаточно трудоемкий. Там, естественно, работа ведется по обмену конкретными именами. Поскольку речь идет о тысяче на тысячу, то, конечно, это требует какое-то время. Эта работа продолжается, но, еще раз повторяю, достаточно оперативно. Все заинтересованы в том, чтобы это сделать в максимально возможном быстром режиме», — сказал он.

Пресс-секретарь президента России отметил, что конкретных договоренностей о следующих переговорах по урегулированию в Украине нет. «Никаких договоренностей о проведении переговоров по украинскому урегулированию в Ватикане не было», — подчеркнул он.

Украина передала российской стороне список военнопленных на обмен, подтвердил заместитель председателя координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов.

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев «сделал свою часть подготовительной работы, Москва должна ускориться с этим».