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Общество
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Четвертый этап обмена. Россия передала Украине 4 тысячи 812 тел погибших

Россия в общей сложности за четыре этапа обмена военнопленными, начавшегося после достигнутых договоренностей, передала Украине 4 тысячи 812 тел погибших военных. На последнем из них передано 1 тысяча 200 тел погибших украинцев, сообщил координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

«Сегодня состоялось продолжение репатриационных мероприятий согласно договоренностям в Стамбуле. В Украину возвращено еще 1 тысяча 200 тел, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским гражданам, в том числе военнослужащим», — говорится в сообщении.

Напомним, Россия в ходе переговоров в Стамбуле 2 июня пообещала передать украинской стороне около шести тысяч тел погибших украинцев. Начиная с 11 июня, акция продолжается. Украинская сторона передала России 27 тел погибших россиян.

Уточняется, что в ближайшее время будут осуществлены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел.

Также возвращена очередная группа российских военнослужащих, взамен передана группа военнопленных ВСУ. Число переданных людей пока не разглашается.

В Минобороны РФ заявили , что российские военнослужащие сейчас находятся в Беларуси. Там им оказывается медицинская и психологическая помощь. Затем военные будут доставлены в Россию, где будут проходить лечение и реабилитацию.

Об обмене военнопленными также заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332757/
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