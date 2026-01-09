Россия и Франция обменялись заключенными. Ученого, признанного в РФ иноагентом, Лорана Винатье обменяли на баскетболиста Даниила Касаткина.

Спортсмен с июня 2025 года находился под стражей во Франции. Касаткина задержали по запросу США, американские власти подозревают его в причастности к кибермошенничеству. По версии США, Даниил Касаткин помогал хакерам в переговорах о выкупе, сам спортсмен все обвинения отвергает. По словам адвоката, премьер-министр Франции Себастьен Лекорню отказывался подписать распоряжение об экстрадиции баскетболиста в США, несмотря на решение французского суда.

Россия в обмен на Касаткина освободила гражданина Франции, сотрудника швейцарского Центра гуманитарного диалога Лорана Винатье, задержанного в 2024 году. Винатье приговорили к трем годам лишения свободы по обвинению в нарушении законодательства об иноагентах, по данным следствия, политолог встречался с источниками в России и собирал информацию о военной деятельности и мобилизации. Винатье в суде раскаялся, признал вину и попросил прощения. Перед освобождением француз был помилован президентским указом.

