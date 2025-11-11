11:14
Границы «Тамчи» зафиксированы: президент подписал указ

Президент Садыр Жапаров утвердил границы специальной финансовой инвестиционной зоны «Тамчи» на берегу Иссык-Куля. Соответствующий указ определяет территорию, на которой будет действовать особый правовой режим для ведения технологических, сервисных и инвестиционных проектов.

Документ включает описание точных границ и кадастровое распределение земель. Кабмину поручено принять все необходимые меры для организации управления зоной и запуска ее инфраструктуры.

Указ вступит в силу через десять дней.

Напомним, что проект требований к размещению специальной финансовой инвестиционной территории «Тамчи» (СФИТ) вынесен на общественное обсуждение. Документ подготовлен Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ во исполнение закона о СФИТ и ранее данных поручений правительства. Разработка требований является первым этапом перед созданием мастер-плана новой зоны, который определит общее развитие, планировку, инженерную инфраструктуру и режим использования земель.
