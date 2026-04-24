За попрошайничество будут наказывать. Иностранцев могут выдворять из страны

В Кыргызстане ужесточили меры против попрошайничества. Президент Садыр Жапаров подписал закон о внесении изменений в Кодекс о правонарушениях и Закон «О внешней миграции».

Документ принят Жогорку Кенешем 2 апреля 2026 года и направлен на снижение уровня попрошайничества, улучшение общественного порядка и повышение безопасности на дорогах.

Согласно новым нормам, в Кодекс о правонарушениях введены отдельные статьи, устанавливающие ответственность за попрошайничество и вовлечение в него. Также закреплено право милиции задерживать нарушителей.

Дела о попрошайничестве и вовлечении в него будут рассматриваться как судами, так и органами внутренних дел — в зависимости от состава правонарушения.

Особое внимание уделено иностранным гражданам. За участие в попрошайничестве или вовлечение в него предусмотрена мера в виде выдворения за пределы Кыргызстана.

Соответствующие изменения внесены и в Закон «О внешней миграции», где закреплено, что иностранцы за такие действия будут привлекаться к ответственности на общих основаниях.

Власти рассчитывают, что новые меры позволят сократить случаи попрошайничества, в том числе на проезжей части, и защитить уязвимые категории граждан от эксплуатации.