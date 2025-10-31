Регистрация авто и ЗАГС переходят под управление делами президента КР

Президент Садыр Жапаров подписал Указ об оптимизации работы управления делами главы государства, направленный на повышение эффективности и уточнение его полномочий.

Согласно документу, теперь управделами получит новые функции, в том числе:

разработку и реализацию госполитики в сфере регистрации актов гражданского состояния (ЗАГС);

регистрацию и перерегистрацию автомототранспортных средств, тракторов и техники;

проведение экзаменов и выдачу водительских удостоверений;

лицензирование автошкол; производство и продажу именных и уникальных госномерных знаков.

Таким образом, ведомство станет уполномоченным государственным органом, отвечающим за реализацию этих направлений.

Кроме того, утверждены изменения в реестр государственных должностей и увеличена предельная численность сотрудников управделами с 1 октября 2025 года:

143 единицы — в центральном аппарате;

4 тысячи 531 единица — в подведомственных организациях.

Документ вступает в силу через 10 дней.