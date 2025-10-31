Регистрация авто и ЗАГС переходят под управление делами президента КР

Президент Садыр Жапаров подписал Указ об оптимизации работы управления делами главы государства, направленный на повышение эффективности и уточнение его полномочий.
Согласно документу, теперь управделами получит новые функции, в том числе:
- разработку и реализацию госполитики в сфере регистрации актов гражданского состояния (ЗАГС);
- регистрацию и перерегистрацию автомототранспортных средств, тракторов и техники;
- проведение экзаменов и выдачу водительских удостоверений;
- лицензирование автошкол; производство и продажу именных и уникальных госномерных знаков.
Таким образом, ведомство станет уполномоченным государственным органом, отвечающим за реализацию этих направлений.
Кроме того, утверждены изменения в реестр государственных должностей и увеличена предельная численность сотрудников управделами с 1 октября 2025 года:
- 143 единицы — в центральном аппарате;
- 4 тысячи 531 единица — в подведомственных организациях.
Документ вступает в силу через 10 дней.