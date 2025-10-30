Шесть лет на посту: мэр Манаса хотел уйти, но Камчыбек Ташиев против

Мэр Манаса Эрнисбек Ормоков намеревался подать в отставку или перейти на другую работу, однако председатель ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев заявил, что он должен сохранить свой пост как минимум еще на два года.

«Эрнисбек Ормоков — единственный мэр, который бесменно трудится уже шесть лет. Он говорит, что устал, просит отставки или перевода. Я же настаиваю, чтобы он поработал еще два года, чтобы вместе развивали город», — отметил Камчыбек Ташиев.

Читайте по теме Мэр Манаса поблагодарил Ташиева за то, что тот «отлупил» его и спикера горкенеша

Он также вспомнил шутливый инцидент, когда говорил, что ударил Эрнисбека Ормокова: «Как я могу его побить? Это сложно — он ведь спортсмен!»

Камчыбек Ташиев подчеркнул, что мэр демонстрирует результаты и готов к продолжению работы, что важно для стабильного развития Манаса.