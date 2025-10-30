Глава ГКНБ рассказал о министре, которому угрожал Камчи Кольбаев

Председатель ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев рассказал, что один из министров был запуган покойным криминальным авторитетом Камчи Кольбаевым и обратился к нему за помощью.
Заявление глава спецслужб сделал 29 октября на мероприятии, посвященном Дню работников органов внутренних дел.
«Сижу, вдруг приходит видеозвонок от министра. Он говорит, что только что с ним связался Кольбаев. Тот заявил: «Если не закончишь эти дела, завтра ответишь». Министр пришел ко мне, плакал, говорил: «Я ухожу, сейчас напишу заявление». Я сказал ему: «Нет, не уходи. Я беру ответственность, продолжай работать». После этого мы были обязаны принять меры», — рассказал он.
«Сегодня таких ситуаций быть не должно. Государство не должно бояться преступников — наоборот, преступники должны бояться закона», — подчеркнул он.
Речь главы ГКНБ прозвучала на торжественном собрании в честь профессионального праздника сотрудников органов внутренних дел.