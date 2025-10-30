Глава ГКНБ рассказал о министре, которому угрожал Камчи Кольбаев

Председатель ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев рассказал, что один из министров был запуган покойным криминальным авторитетом Камчи Кольбаевым и обратился к нему за помощью.

Заявление глава спецслужб сделал 29 октября на мероприятии, посвященном Дню работников органов внутренних дел.

«Сижу, вдруг приходит видеозвонок от министра. Он говорит, что только что с ним связался Кольбаев. Тот заявил: «Если не закончишь эти дела, завтра ответишь». Министр пришел ко мне, плакал, говорил: «Я ухожу, сейчас напишу заявление». Я сказал ему: «Нет, не уходи. Я беру ответственность, продолжай работать». После этого мы были обязаны принять меры», — рассказал он.

По словам Камчыбека Ташиева, этот случай наглядно показывает, насколько глубоко криминальные структуры ранее пытались влиять на представителей власти.

«Сегодня таких ситуаций быть не должно. Государство не должно бояться преступников — наоборот, преступники должны бояться закона», — подчеркнул он.

Речь главы ГКНБ прозвучала на торжественном собрании в честь профессионального праздника сотрудников органов внутренних дел.