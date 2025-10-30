Не только наркотики: глава ГКНБ рассказал, какие еще угрозы имеются на границах

В обеспечении безопасности государственных границ появляются новые вызовы, требующие не только оперативного реагирования, но и выработки долгосрочных стратегий. Об этом заявил председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев на 91-м заседании Совета командующих пограничными войсками стран СНГ, проходящем в военной части «Манас».

Фото ГКНБ. Камчыбек Ташиев: Новые вызовы на границах — от дронов контрабандистов до гибридных атак

Как сообщили в пресс-центре ГКНБ, в мероприятии принимают участие делегации пограничных ведомств Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Также присутствуют представители координационной службы Совета командующих, а также структур СНГ, ОДКБ, ШОС и Международного союза ветеранов погранслужбы.

По словам Камчыбека Ташиева, современные угрозы требуют комплексного и межгосударственного подхода.

«Актуальные вызовы для стран Содружества — это наркотрафик, контрабанда оружия, незаконная миграция. Все большую опасность представляют гибридные угрозы, информационные атаки и использование криминальными структурами беспилотников», — отметил он.

Глава ГКНБ подчеркнул, что массовые миграционные потоки оказывают дополнительное давление на пропускную инфраструктуру и создают риски гуманитарных кризисов.

Фото 24.kg. Камчыбек Ташиев: Новые вызовы на границах — от дронов контрабандистов до гибридных атак

По его словам, страны СНГ обладают значительным потенциалом для противодействия этим вызовам. Совместные специальные операции уже доказали свою эффективность в борьбе с трансграничной преступностью.

«Необходимо активнее внедрять современные технологии, развивать цифровой обмен информацией и повышать квалификацию личного состава. Важно усиливать координацию и обмен разведданными в реальном времени», — заявил Камчыбек Ташиев.

В числе приоритетных направлений сотрудничества он выделил:

противодействие кибератакам и информационным угрозам;

борьбу с нелегальной миграцией;

пресечение использования дронов для контрабанды.

Руководители пограничных ведомств Содружества поддержали предложения кыргызской стороны. По итогам заседания планируется принять комплекс мер по укреплению совместной безопасности и обмену оперативной информацией.