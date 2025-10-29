22:11
Власть

Дональд Трамп не встретится с Ким Чен Ыном. Не смогли согласовать время

Американский президент Дональд Трамп, который накануне своего азиатского турне говорил о желании увидеться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, заявил, что встреча не состоится. Об этом пишет ВВС News.

«Я очень хорошо знаю Ким Чен Ына... Мы действительно не смогли согласовать время», — сказал лидер Соединенных Штатов.

Он пояснил, что хотел бы «разрешить» напряженность между Северной и Южной Кореей.

Дональд Трамп стал первым президентом США, кто лично встретился с президентом Северной Кореи. У него таких встреч было три, в том числе в демилитаризованной зоне (ДМЗ) между двумя Кореями. Трамп также стал первым американским лидером, который побывал на территории КНДР.

Глава Белого дома называет свои отношения с Ким Чен Ыном «отличными», но и ему не удалось договориться о программе денуклеаризации КНДР.
Ссылка: https://24.kg/vlast/349027/
Дональд Трамп не встретится с Ким Чен Ыном. Не смогли согласовать время
