Дональд Трамп не встретится с Ким Чен Ыном. Не смогли согласовать время

Американский президент Дональд Трамп, который накануне своего азиатского турне говорил о желании увидеться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, заявил, что встреча не состоится. Об этом пишет ВВС News.

«Я очень хорошо знаю Ким Чен Ына... Мы действительно не смогли согласовать время», — сказал лидер Соединенных Штатов.

Он пояснил, что хотел бы «разрешить» напряженность между Северной и Южной Кореей.

Дональд Трамп стал первым президентом США, кто лично встретился с президентом Северной Кореи. У него таких встреч было три, в том числе в демилитаризованной зоне (ДМЗ) между двумя Кореями. Трамп также стал первым американским лидером, который побывал на территории КНДР.

Глава Белого дома называет свои отношения с Ким Чен Ыном «отличными», но и ему не удалось договориться о программе денуклеаризации КНДР.