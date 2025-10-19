Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом потребовал от Киева полного отказа от контроля над Донецкой Народной Республикой в качестве условия прекращения войны. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на два высокопоставленных чиновника, знакомых с ходом разговора.

Фото Reuters

Путин в разговоре с Трампом потребовал полного контроля над ДНР (сейчас Россия контролирует часть) для завершения конфликта, утверждает издание.

Такое условие выдвинуто для прекращения конфликта. Взамен, говорится в публикации, Владимир Путин выразил готовность согласиться, что РФ не будет претендовать на части Запорожской и Херсонской областей, которые не заняла в ходе боевых действий.

Некоторые чиновники Белого дома восприняли это как прогресс, сообщил WP источник. Высокопоставленный европейский дипломат заявил изданию, что Киев вряд ли будет согласен с предложением: «Это все равно что продать им их же ногу в обмен ни на что».