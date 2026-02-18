Ситуация в Украине. Переговоры в Женеве завершились: что сказали главы делегаций

В Женеве завершился третий раунд переговоров представителей США, России и Украины. Глава российской делегации Владимир Мединский назвал их «тяжелыми, но деловыми».

«Как вы знаете, переговоры шли два дня, очень долго вчера, в разных форматах, вот еще сегодня около двух часов. Они были тяжелыми, но деловыми», — сказал он.

Помощник президента РФ также отметил, что новый раунд переговоров состоится в ближайшее время.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров выступил с коротким заявлением по итогам переговоров. По его словам, делегации как политического, так и военного блока обсуждали параметры безопасности и механизмы реализации возможных решений. Ряд вопросов прояснен, другие оставлены для дополнительной координации.

«...Прогресс есть, но на этом этапе мы не можем раскрыть какие-либо подробности. Следующий шаг — достичь необходимого уровня консенсуса, чтобы предоставить разработанные решения для рассмотрения президентами. Наша задача — подготовить практическую, а не просто формальную основу для этого», — прокомментировал Рустем Умеров.

На переговорах также присутствовали спецпредставитель американского главы Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Уиткофф сказал, что Россия и Украина добились в Женеве «значительного прогресса, договорились проинформировать своих лидеров о результатах и продолжить работу над достижением мирного соглашения».