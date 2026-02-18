18:02
USD 87.45
EUR 103.46
RUB 1.14
Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Ситуация в Украине. Переговоры в Женеве завершились: что сказали главы делегаций

В Женеве завершился третий раунд переговоров представителей США, России и Украины. Глава российской делегации Владимир Мединский назвал их «тяжелыми, но деловыми».

«Как вы знаете, переговоры шли два дня, очень долго вчера, в разных форматах, вот еще сегодня около двух часов. Они были тяжелыми, но деловыми», — сказал он.

Помощник президента РФ также отметил, что новый раунд переговоров состоится в ближайшее время.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров выступил с коротким заявлением по итогам переговоров. По его словам, делегации как политического, так и военного блока обсуждали параметры безопасности и механизмы реализации возможных решений. Ряд вопросов прояснен, другие оставлены для дополнительной координации.

«...Прогресс есть, но на этом этапе мы не можем раскрыть какие-либо подробности. Следующий шаг — достичь необходимого уровня консенсуса, чтобы предоставить разработанные решения для рассмотрения президентами. Наша задача — подготовить практическую, а не просто формальную основу для этого», — прокомментировал Рустем Умеров.

На переговорах также присутствовали спецпредставитель американского главы Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Уиткофф сказал, что Россия и Украина добились в Женеве «значительного прогресса, договорились проинформировать своих лидеров о результатах и продолжить работу над достижением мирного соглашения».
Ссылка: https://24.kg/vlast/362573/
просмотров: 308
Версия для печати
Материалы по теме
Ситуация вокруг Украины. Переговоры в Женеве длились шесть часов и продолжатся
На переговорах России, США и Украины в Женеве будут обсуждать вопрос территорий
РФ готова обсудить идею временного внешнего управления в Украине под эгидой ООН
Мирное урегулирование. Новый раунд переговоров по Украине пройдет в Женеве
Зеленский опроверг планирование президентских выборов в Украине
Украина приступила к планированию президентских выборов и референдума
США настаивают на завершении конфликта к июню, заявил Зеленский
В Москве совершили покушение на замначальника Главного разведуправления Генштаба
Переговоры США, России и Украины в Абу-Даби участники оценили как продуктивные
Премию за мирное соглашение в Абу-Даби вручили главам Азербайджана и Армении
Популярные новости
Племянник Ташиева снят с&nbsp;должности начальника транспортной прокуратуры&nbsp;&mdash; СМИ Племянник Ташиева снят с должности начальника транспортной прокуратуры — СМИ
Шаирбек Ташиев опроверг информацию о&nbsp;возбуждении дела и&nbsp;задержании Шаирбек Ташиев опроверг информацию о возбуждении дела и задержании
Садыр Жапаров о&nbsp;Ташиеве: Друзьями остаемся, но&nbsp;на&nbsp;госслужбу он&nbsp;не&nbsp;вернется Садыр Жапаров о Ташиеве: Друзьями остаемся, но на госслужбу он не вернется
Поворот в&nbsp;политике Кыргызстана. Объясняем на&nbsp;пальцах, что происходит Поворот в политике Кыргызстана. Объясняем на пальцах, что происходит
Бизнес
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; (ТМ&nbsp;MEGA) сообщает о&nbsp;назначении генерального директора ЗАО «Альфа Телеком» (ТМ MEGA) сообщает о назначении генерального директора
Доход в&nbsp;недвижимости: финансовая структура важнее процентной ставки Доход в недвижимости: финансовая структура важнее процентной ставки
&laquo;Айыл Банк&raquo; запустил исламскую платежную карту &laquo;Элкарт&raquo; «Айыл Банк» запустил исламскую платежную карту «Элкарт»
&laquo;Ночь без границ&raquo;: MEGA открывает бесплатный доступ в&nbsp;ночное время «Ночь без границ»: MEGA открывает бесплатный доступ в ночное время
18 февраля, среда
17:59
Каких продуктов избегать во время поста орозо, рассказали медики Каких продуктов избегать во время поста орозо, рассказа...
17:47
В Бишкеке задержали известного нефролога, трансплантолога Насиру Бейшебаеву
17:43
Министр юстиции Аяз Баетов раскритиковал темпы дебюрократизации госаппарата
17:42
Ситуация в Украине. Переговоры в Женеве завершились: что сказали главы делегаций
17:33
Ветераны баткенских событий требуют определить их статус и обеспечить соцзащиту