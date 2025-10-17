Дональд Трамп заявил, что встретится с Владимиром Путиным в Венгрии. Об этом президент США написал в соцсети Truth Social.

«Я только что завершил телефонный разговор с лидером России Владимиром Путиным, и он был очень продуктивным. Президент Путин поздравил меня и Соединенные Штаты с великим достижением — установлением мира на Ближнем Востоке, о котором, как он отметил, мечтали на протяжении веков.

Я действительно считаю, что успех на Ближнем Востоке поможет нам в переговорах по завершению войны между РФ и Украиной. Президент Путин поблагодарил первую леди Меланию за ее участие в проектах, связанных с детьми. Он выразил большую признательность и сказал, что эта работа будет продолжена.

Мы также уделили значительное внимание вопросам торговли между Россией и США после окончания войны с Украиной. По завершении разговора мы договорились о встрече наших советников высокого уровня на следующей неделе. Первые встречи со стороны Соединенных Штатов возглавит государственный секретарь Марко Рубио вместе с другими представителями, которые будут назначены дополнительно. Место встречи пока определяется.

Президент Путин и я затем встретимся в согласованной локации — в Будапеште (Венгрия), чтобы попытаться положить конец этой «постыдной» войне между РФ и Украиной.

Завтра я встречусь с президентом [Владимиром] Зеленским в Овальном кабинете, где мы обсудим мой разговор с президентом Путиным и многие другие вопросы. Я считаю, что сегодняшний телефонный разговор стал большим шагом вперед», — подробно изложил свой пост Дональд Трамп.