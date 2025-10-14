Глава Минздрава заверяет, что коррупции на уровне ведомства больше нет. Об этом Эркин Чечейбаев заявил в эфире Национальной телерадиокорпорации.

Он добавил, что это подтверждают и руководители структурных подразделений, в том числе профильных управлений МЗ КР, которые очень давно работают в системе.

Эркин Чечейбаев признал, что вопрос повышения зарплаты медикам более чем актуален. «Мы должны повысить зарплату нашим врачам, семейным врачам и среднему медицинскому персоналу», — подчеркнул он.

Глава Минздрава также признал, что есть факты грубого отношения медперсонала к пациентам. По его словам, проблема существует — встречается грубое обращение.

«Когда мы учились, у нас были занятия по этике, нас учили правилам обращения с пациентами. Мы должны повысить зарплату и изменить подход медиков к пациентам», — сказал Эркин Чечейбаев.

По его данным, сейчас средняя зарплата врача составляет 20-22 тысячи сомов.

Ранее глава кабмина Адылбек Касымалиев заявлял, что по поручению президента с 2026 года будет рассмотрен вопрос повышения зарплаты медицинских работников, и в этом направлении начнется активная работа.