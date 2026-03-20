С 1 апреля зарплату медикам в Кыргызстане повысят на 100 процентов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Аскат Алагозов в соцсетях.

По его словам, Садыр Жапаров ранее заявлял, что государство окажет поддержку врачам и повысит их заработную плату.

«В настоящее время работа в этом направлении ведется последовательно: принимаются меры по решению проблемы нехватки кадров в больницах и снижению нагрузки на медицинские учреждения. Высоко оценивая роль врачей в заботе о здоровье населения, глава государства дал соответствующие поручения о предоставлении медикам приоритетного права на получение квартир в ипотеку на льготных условиях через ГИК», — говорится в сообщении.

Аскат Алагозов добавил, что молодые врачи, недавно окончившие медицинские учебные заведения и только начавшие работать, сегодня получают 13 тысяч 581 сом, а с апреля их зарплата составит 35 тысяч 248 сомов.

«Этот пример приведен для того, чтобы показать рост минимальной зарплаты. Разумеется, у врачей с большим стажем она будет выше. Дополнительные выплаты, такие как надбавки за стаж, сохраняются. Кроме того, для врачей, готовых работать в отдаленных и высокогорных районах, заработная плата дополнительно увеличится в среднем еще на 30 процентов. Также в рамках программы «Депозит врача» государство выплачивает медикам по 66 тысяч сомов ежеквартально. Молодым врачам, готовым работать по востребованным специальностям (педиатр, неонатолог, анестезиолог, реаниматолог, врач общей хирургии), будет еще дополнительно выплачиваться по 20 тысяч сомов ежемесячно», — отметил он.

Пресс-секретарь президента уточнил, что зарплата медсестер увеличится с 8 тысяч 541 до 29 тысяч 53 сомов, то есть почти в три раза (без учета дополнительных выплат и надбавок за работу в высокогорных и отдаленных районах).

«В медучреждениях страны существует потребность во врачах различных специальностей. Общее количество вакансий — 1 тысяча 596. Если вы недавно окончили медицинское учебное заведение и ищете работу либо ранее работали в медучреждении, но по каким-либо причинам уволились и теперь хотите продолжить деятельность в этой сфере, обратитесь в ближайшую к вам больницу. Там вы сможете получить подробную информацию о вакансиях», — резюмировал он.