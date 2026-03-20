19:31
USD 87.45
EUR 100.17
RUB 1.03
Власть

С 1 апреля зарплату медикам в Кыргызстане повысят на 100 процентов

С 1 апреля зарплату медикам в Кыргызстане повысят на 100 процентов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Аскат Алагозов в соцсетях.

По его словам, Садыр Жапаров ранее заявлял, что государство окажет поддержку врачам и повысит их заработную плату.

«В настоящее время работа в этом направлении ведется последовательно: принимаются меры по решению проблемы нехватки кадров в больницах и снижению нагрузки на медицинские учреждения. Высоко оценивая роль врачей в заботе о здоровье населения, глава государства дал соответствующие поручения о предоставлении медикам приоритетного права на получение квартир в ипотеку на льготных условиях через ГИК», — говорится в сообщении.

Аскат Алагозов добавил, что молодые врачи, недавно окончившие медицинские учебные заведения и только начавшие работать, сегодня получают 13 тысяч 581 сом, а с апреля их зарплата составит 35 тысяч 248 сомов.

«Этот пример приведен для того, чтобы показать рост минимальной зарплаты. Разумеется, у врачей с большим стажем она будет выше. Дополнительные выплаты, такие как надбавки за стаж, сохраняются. Кроме того, для врачей, готовых работать в отдаленных и высокогорных районах, заработная плата дополнительно увеличится в среднем еще на 30 процентов. Также в рамках программы «Депозит врача» государство выплачивает медикам по 66 тысяч сомов ежеквартально. Молодым врачам, готовым работать по востребованным специальностям (педиатр, неонатолог, анестезиолог, реаниматолог, врач общей хирургии), будет еще дополнительно выплачиваться по 20 тысяч сомов ежемесячно», — отметил он.

Пресс-секретарь президента уточнил, что зарплата медсестер увеличится с 8 тысяч 541 до 29 тысяч 53 сомов, то есть почти в три раза (без учета дополнительных выплат и надбавок за работу в высокогорных и отдаленных районах).

Фото Аската Алагозова

«В медучреждениях страны существует потребность во врачах различных специальностей. Общее количество вакансий — 1 тысяча 596. Если вы недавно окончили медицинское учебное заведение и ищете работу либо ранее работали в медучреждении, но по каким-либо причинам уволились и теперь хотите продолжить деятельность в этой сфере, обратитесь в ближайшую к вам больницу. Там вы сможете получить подробную информацию о вакансиях», — резюмировал он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/366857/
просмотров: 360
Версия для печати
Материалы по теме
Популярные новости
Садыр Жапаров собрал Совбез: обсуждали риски из-за ситуации на&nbsp;Ближнем Востоке Садыр Жапаров собрал Совбез: обсуждали риски из-за ситуации на Ближнем Востоке
Экс-главу ГКНБ Ташиева допрашивают по&nbsp;двум делам: проходит как свидетель Экс-главу ГКНБ Ташиева допрашивают по двум делам: проходит как свидетель
Депутат Жогорку Кенеша Гульсункан Жунушалиева решила сдать мандат Депутат Жогорку Кенеша Гульсункан Жунушалиева решила сдать мандат
Комитет ЖК&nbsp;одобрил упрощение процедуры исправления ошибок в&nbsp;ПИН Комитет ЖК одобрил упрощение процедуры исправления ошибок в ПИН
Бизнес
Как подготовиться к&nbsp;Ноорузу и&nbsp;обновиться к&nbsp;весне без суеты и&nbsp;лишних трат Как подготовиться к Ноорузу и обновиться к весне без суеты и лишних трат
Экосистемы BAKAI и&nbsp;Binance объявляют о&nbsp;запуске интеграции платежных сервисов Экосистемы BAKAI и Binance объявляют о запуске интеграции платежных сервисов
Щедрые скидки к&nbsp;светлым праздникам: минус 21&nbsp;процент в&nbsp;O!Store Щедрые скидки к светлым праздникам: минус 21 процент в O!Store
KOICA улучшает систему учета и&nbsp;контроля продукции животноводства KOICA улучшает систему учета и контроля продукции животноводства
20 марта, пятница
19:00
Афиша Бишкека на выходные: выставки, кинопоказы и праздничные шоу Афиша Бишкека на выходные: выставки, кинопоказы и празд...
18:47
С 1 апреля зарплату медикам в Кыргызстане повысят на 100 процентов
18:29
От сказаний до гейминга: в Бишкеке пройдет культурный вечер Epos
17:52
На книжной ярмарке в Беларуси прошла презентация Кыргызстана
17:27
Кыргызстан и Австрия намерены запустить регулярные авиарейсы