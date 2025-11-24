10:40
USD 87.45
EUR 100.93
RUB 1.10
Общество

Более 10 процентов кыргызстанцев имеют психические проблемы из-за негатива

В Кыргызстане, согласно официальной статистике, негативная информация является причиной проблем с психическим здоровьем у 11 процентов населения. Об этом в интервью информационному агентству «Кабар» сообщил министр здравоохранения Эркин Чечейбаев.

По его словам, столько людей обратилось в центры психического здоровья, а граждан, которые не обратились, еще больше.

«Не всех обратившихся можно назвать психически больными. Среди них много тех, кто обращался с такими проблемами, как депрессия, тревожность и расстройство нервной системы», — пояснил глава Минздрава и добавил, что подобная тенденция наблюдается во всем мире.

Одна из основных причин — чрезмерное количество негативного контента в информационном пространстве.

«Сейчас люди не интересуются позитивными новостями. Предпочтение отдается негативным. И блогеры, и журналисты распространяют подобное, чтобы набрать больше зрителей и подписчиков. Кроме того, теперь человек принимает сотни решений в день. Их обилие сказывается — мозг устает. Мозг работает в режиме нон-стоп. Это стресс. Человек просто не выдерживает», — сказал Эркин Чечейбаев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/351947/
просмотров: 485
Версия для печати
Материалы по теме
Медикам Кыргызстана повысят зарплату на 50 процентов с апреля 2026 года
Сократить количество аптек в Кыргызстане предлагает глава Минздрава
Глава Минздрава заверяет, что коррупции на уровне ведомства больше нет
Минздрав Кыргызстана просит Катар помочь с ремонтом психиатрических больниц
Выпускники медвузов возмещают бюджетные средства, чтобы не ехать на отработку
Индия готова помочь Кыргызстану в вопросах онкологии
Новую госпрограмму по развитию психиатрической службы разработают в КР
Оборудование пылится в коробках. Глава Минздрава напомнил об ответственности
Больных будет больше. Глава Минздрава о расширении онкологической службы
Система здравоохранения давно в стагнации — глава Минздрава
Популярные новости
Три вуза из&nbsp;Кыргызстана вошли в&nbsp;мировой рейтинг устойчивого развития Три вуза из Кыргызстана вошли в мировой рейтинг устойчивого развития
Меньше, чем у&nbsp;дворника. Учителя школ Бишкека делятся в&nbsp;соцсетях своей зарплатой Меньше, чем у дворника. Учителя школ Бишкека делятся в соцсетях своей зарплатой
Рост ОРВИ. Когда в&nbsp;школах Кыргызстана могут ввести карантин Рост ОРВИ. Когда в школах Кыргызстана могут ввести карантин
В&nbsp;Бишкеке ночью ожидаются заморозки. Прогноз погоды на&nbsp;24-26 ноября В Бишкеке ночью ожидаются заморозки. Прогноз погоды на 24-26 ноября
Бизнес
Удобные сервисы в&nbsp;мобильном приложении KICB&nbsp;&mdash; оплачивайте ОСАГО быстро и&nbsp;удобно Удобные сервисы в мобильном приложении KICB — оплачивайте ОСАГО быстро и удобно
BAKAI отправляет 8&nbsp;человек на&nbsp;UFC Fight Night в&nbsp;Катаре! Определены победители BAKAI отправляет 8 человек на UFC Fight Night в Катаре! Определены победители
&laquo;Зеленая пятница&raquo; в&nbsp;MMarket: тысячи товаров со&nbsp;скидками до&nbsp;70&nbsp;процентов «Зеленая пятница» в MMarket: тысячи товаров со скидками до 70 процентов
&laquo;Айыл Банк&raquo; и&nbsp;Гарантийный фонд расширяют доступ к&nbsp;исламскому финансированию «Айыл Банк» и Гарантийный фонд расширяют доступ к исламскому финансированию
24 ноября, понедельник
10:39
Рентген-кабинеты установят в больницах в рамках ГЧП: объявлен конкурс Рентген-кабинеты установят в больницах в рамках ГЧП: об...
10:38
Госипотечные дома: в комплексе «Мурас» будут сданы 1 тысяча 80 квартир
10:30
В городе Ош пресечена попытка незаконного строительства на 19 гектарах
10:27
Русский театр драмы имени Чингиза Айтматова открывает сезон на большой сцене
10:26
В городе Ош дотла сгорел жилой дом