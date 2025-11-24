Более 10 процентов кыргызстанцев имеют психические проблемы из-за негатива

В Кыргызстане, согласно официальной статистике, негативная информация является причиной проблем с психическим здоровьем у 11 процентов населения. Об этом в интервью информационному агентству «Кабар» сообщил министр здравоохранения Эркин Чечейбаев.

По его словам, столько людей обратилось в центры психического здоровья, а граждан, которые не обратились, еще больше.

«Не всех обратившихся можно назвать психически больными. Среди них много тех, кто обращался с такими проблемами, как депрессия, тревожность и расстройство нервной системы», — пояснил глава Минздрава и добавил, что подобная тенденция наблюдается во всем мире.

Одна из основных причин — чрезмерное количество негативного контента в информационном пространстве.

«Сейчас люди не интересуются позитивными новостями. Предпочтение отдается негативным. И блогеры, и журналисты распространяют подобное, чтобы набрать больше зрителей и подписчиков. Кроме того, теперь человек принимает сотни решений в день. Их обилие сказывается — мозг устает. Мозг работает в режиме нон-стоп. Это стресс. Человек просто не выдерживает», — сказал Эркин Чечейбаев.