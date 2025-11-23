Сократить количество аптек в Кыргызстане предлагает глава Минздрава

Кыргызстанцы тратят слишком много денег на лекарства, поэтому количество аптек необходимо сократить. Об этом заявил министр здравоохранения Эркин Чечейбаев в интервью информационному агентству «Кабар».
По его словам, исследование, проведенное 10 лет назад, показало, что граждане КР тратят на лекарства столько же, сколько государство выделяет в целом на сферу здравоохранения.
«Эта тенденция продолжается и по сей день. К сожалению, кыргызстанцы потребляют слишком много лекарств. Это связано с тем, что мы полностью передали обеспечение лекарствами частному рынку. А цель частного сектора — получение прибыли. Чем больше аптек, тем больше продаж. Следовательно, тем больше лекарств будут принимать люди. Нам нужно это остановить. Необходимо сократить количество аптек и запретить рекламу лекарств. Так же, как мы запретили рекламу табака и алкоголя», — сказал чиновник
Эркин Чечейбаев также отметил, что сейчас многие покупают лекарства, просто увидев рекламу по телевизору, без консультации с врачом. Такие действия весьма опасны.
«Право ставить диагноз и назначать лекарства должно принадлежать только врачу. Под влиянием рекламы граждане самостоятельно принимают неподходящие лекарства, нанося серьезный вред своему здоровью.
Например, в большинстве случаев люди принимают антибиотики без рекомендации врача. За рубежом антибиотики бесплатно не выписывают. Сначала пациенту советуют «попейте воды недельку и посмотрите». Это связано с тем, что антибиотики очень сильны для организма и могут оказывать опасные эффекты, если не являются абсолютно необходимыми. Поэтому принимать такие препараты самостоятельно недопустимо, а только под наблюдением врача. Сейчас сезон ОРВИ и гриппа. Принимать антибиотики при гриппе тоже неправильно», — сказал он.