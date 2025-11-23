Сократить количество аптек в Кыргызстане предлагает глава Минздрава

Кыргызстанцы тратят слишком много денег на лекарства, поэтому количество аптек необходимо сократить. Об этом заявил министр здравоохранения Эркин Чечейбаев в интервью информационному агентству «Кабар».

Фото из архива. Министр здравоохранения Эркин Чечейбаев

По его словам, исследование, проведенное 10 лет назад, показало, что граждане КР тратят на лекарства столько же, сколько государство выделяет в целом на сферу здравоохранения.

«Эта тенденция продолжается и по сей день. К сожалению, кыргызстанцы потребляют слишком много лекарств. Это связано с тем, что мы полностью передали обеспечение лекарствами частному рынку. А цель частного сектора — получение прибыли. Чем больше аптек, тем больше продаж. Следовательно, тем больше лекарств будут принимать люди. Нам нужно это остановить. Необходимо сократить количество аптек и запретить рекламу лекарств. Так же, как мы запретили рекламу табака и алкоголя», — сказал чиновник

Эркин Чечейбаев также отметил, что сейчас многие покупают лекарства, просто увидев рекламу по телевизору, без консультации с врачом. Такие действия весьма опасны.

«Право ставить диагноз и назначать лекарства должно принадлежать только врачу. Под влиянием рекламы граждане самостоятельно принимают неподходящие лекарства, нанося серьезный вред своему здоровью.

Например, в большинстве случаев люди принимают антибиотики без рекомендации врача. За рубежом антибиотики бесплатно не выписывают. Сначала пациенту советуют «попейте воды недельку и посмотрите». Это связано с тем, что антибиотики очень сильны для организма и могут оказывать опасные эффекты, если не являются абсолютно необходимыми. Поэтому принимать такие препараты самостоятельно недопустимо, а только под наблюдением врача. Сейчас сезон ОРВИ и гриппа. Принимать антибиотики при гриппе тоже неправильно», — сказал он.