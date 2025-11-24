Медикам Кыргызстана повысят зарплату на 50 процентов с апреля 2026 года. Об этом в интервью информационному агентству «Кабар» сообщил министр здравоохранения Эркин Чечейбаев.

По его словам, повысят заработную плату врачам и всем работникам здравоохранения.

Министр добавил: хотя это и большая нагрузка на бюджет, но увеличение доходов государства позволило принять такое решение.

Сейчас средняя зарплата медиков составляет около 23 тысяч сомов. После повышения она составит 35-36 тысяч. А у врачей с большим стажем, работающих в регионах, увеличится до 100 тысяч сомов, обещает Эркин Чечейбаев.