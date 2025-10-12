ЕС предъявил претензии Таджикистану за неисполнение ордера МУС на арест Путина

Евросоюз предъявил претензии Таджикистану за неисполнение ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест президента России Владимира Путина. Заявление опубликовано на сайте Европейской службы внешних связей (EEAS).

В нем говорится, что РТ как страна — участница Римского статута МУС не выполнила свои обязательства.

Отметим, что глава РФ находился в Душанбе с государственным визитом. Он также принял участие в саммите «Центральная Азия — Россия» и саммите президентов стран СНГ.

Прошлой осенью МУС обвинял Монголию в нарушении Римского статута после отказа подвергнуть аресту Владимира Путина.

В марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского лидера и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Напомним, ранее выдавший ордер на арест Владимира Путина главный прокурор МУС Карим Хан временно отстранен от должности.

Он выдал ордер на арест и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху из-за военных преступлений в секторе Газа.

Американский глава Дональд Трамп в феврале 2025-го ввел санкции против суда в Гааге.

В юрисдикцию Международного уголовного суда входят самые тяжкие международные преступления, такие как геноцид, преступление агрессии, военные преступления и против человечности. Членами МУС являются более 120 государств, в том числе Германия. США, Китай и Россия не ратифицировали Римский статут.