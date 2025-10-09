Сегодня в Душанбе пройдет второй саммит Россия — Центральная Азия, где планируется обсудить дальнейшее сотрудничество РФ и государств региона. Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил об участии во встрече Владимира Путина.

На саммит, кроме Путина и президента Таджикистана Эмомали Рахмона, прибудут президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

«Мы надеемся, что дискуссия будет плодотворной и весьма полезной как для нас, так и для центральноазиатских стран. Участвуют наш президент и все президенты пяти центральноазиатских стран», — сказал Юрий Ушаков.

Планируется обсуждение вопросов дальнейшего сотрудничества России и государств Центральной Азии в шестистороннем формате в торговой, экономической, финансовой, инвестиционной, промышленной, логистической, энергетической и других областях. Особое внимание будет уделено задачам обеспечения региональной безопасности в связи с ситуацией в Афганистане и на Ближнем Востоке.