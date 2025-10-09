08:39
USD 87.45
EUR 101.58
RUB 1.07
Власть

Саммит Россия — Центральная Азия пройдет в столице Таджикистана: кто приедет

Сегодня в Душанбе пройдет второй саммит Россия — Центральная Азия, где планируется обсудить дальнейшее сотрудничество РФ и государств региона. Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил об участии во встрече Владимира Путина.

На саммит, кроме Путина и президента Таджикистана Эмомали Рахмона, прибудут президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

«Мы надеемся, что дискуссия будет плодотворной и весьма полезной как для нас, так и для центральноазиатских стран. Участвуют наш президент и все президенты пяти центральноазиатских стран», — сказал Юрий Ушаков.

Планируется обсуждение вопросов дальнейшего сотрудничества России и государств Центральной Азии в шестистороннем формате в торговой, экономической, финансовой, инвестиционной, промышленной, логистической, энергетической и других областях. Особое внимание будет уделено задачам обеспечения региональной безопасности в связи с ситуацией в Афганистане и на Ближнем Востоке.
Ссылка: https://24.kg/vlast/346506/
просмотров: 432
Версия для печати
Материалы по теме
В Душанбе местные власти запретили самокаты и скутеры до 2030 года
В Кыргызстане пройдут Дни культуры России
Всемирный банк прогнозирует снижение темпов роста ВВП Европы и Центральной Азии
Для иностранцев. В России появится мобильное приложение Visit Russia
В Душанбе на три дня закроют рынки и торговые центры из-за саммита СНГ
США предоставят Украине разведывательные данные для ударов вглубь России — СМИ
Работница «Почты России» отправила мошенникам в Кыргызстан 8,6 миллиона рублей
Россия выделит 30 квот для граждан Кыргызстана в творческие вузы
Китай пригрозил США из-за намерений ввести пошлины за импорт нефти из России
Назвать улицу именем Чингиза Айтматова в Душанбе предложил торага Жогорку Кенеша
Популярные новости
Президент КР&nbsp;открыл новое здание Главного управления ГКНБ по&nbsp;Бишкеку Президент КР открыл новое здание Главного управления ГКНБ по Бишкеку
Садыр Жапаров о&nbsp;событиях 2020&nbsp;года: Еще немного, и&nbsp;Кыргызстан развалился&nbsp;бы Садыр Жапаров о событиях 2020 года: Еще немного, и Кыргызстан развалился бы
Мэр города&nbsp;Ош подарил машину муниципалитету Каракола Мэр города Ош подарил машину муниципалитету Каракола
Меркель возложила ответственность за&nbsp;войну в&nbsp;Украине на&nbsp;Польшу и&nbsp;страны Балтии Меркель возложила ответственность за войну в Украине на Польшу и страны Балтии
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo; присоединился к&nbsp;Принципам ответственного банковского дела ООН «Элдик Банк» присоединился к Принципам ответственного банковского дела ООН
Я&nbsp;не&nbsp;планировала ничего менять, но&nbsp;потом увидела его... Я не планировала ничего менять, но потом увидела его...
В&nbsp;селе Зардалы впервые появилось цифровое эфирное телевидение В селе Зардалы впервые появилось цифровое эфирное телевидение
Выбирай, как пользоваться связью! MIX от&nbsp;MEGA&nbsp;&mdash; тариф, созданный тобой Выбирай, как пользоваться связью! MIX от MEGA — тариф, созданный тобой
9 октября, четверг
08:25
Хадж-2026. ДУМК выберет глав групп паломников из числа претендентов Хадж-2026. ДУМК выберет глав групп паломников из числа...
08:09
Внедрение системы электронных паспортов транспортных средств обсудил кабмин
08:00
Вопрос обеспечения нефтепродуктами внутреннего рынка страны обсудили в кабмине
07:45
Саммит Россия — Центральная Азия пройдет в столице Таджикистана: кто приедет
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
8 октября, среда
23:39
Илон Маск представил новую версию генерирующего видео с русским языком ИИ Grok
23:10
III Игры СНГ. Сборная Кыргызстана заняла шестое место в медальном зачете
22:48
В Египте после 20 лет реставрации открыли гробницу Аменхотепа III
22:40
Данияр Амангельдиев и спецпосланник ЕС обсудили санкционную повестку
22:26
Кабмин КР проверит, сколько денег потратили на строительство соцобъектов и дорог