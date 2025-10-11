17:07
В Италии хотят ввести полный запрет на ношение паранджи и никаба

Премьер-министр Италии ​Джорджа Мелони представила законопроект «о борьбе с исламистским и культурным сепаратизмом», сообщает Financial Times.

Фото СМИ. Премьер Италии ​Джорджа Мелони представила законопроект «о борьбе с исламистским и культурным сепаратизмом»

Отмечается, что после того, как ее обвинили в «соучастии в геноциде в Газе» в Международном уголовном суде, Джорджа Мелони инициировала документ.

Она представила новый законопроект, который, в частности, включает:

  • полный запрет на ношение паранджи и никаба во всех общественных местах — на улицах, в школах, магазинах, офисах;
  • требование полной прозрачности в финансировании мечетей и исламских организаций;
  • признание любого иностранного финансирования таких структур как угрозы итальянским ценностям и национальной безопасности.

«Если ты хочешь жить в Италии, уважай Италию, ее культуру и ее закон», — заявила глава правительства, страны, представив инициативу.

Проект закона поступил в парламент.

В конце сентября в Италии десятки тысяч людей вышли на пропалестинский митинг. В Милане произошли жесткие столкновения с полицией, ранено не менее 60 полицейских, 23 из них доставлено в больницы.

Беспорядки вспыхнули после митинга, который проходил в рамках общенациональной забастовки в знак солидарности с населением сектора Газа. Тогда премьер-министр Италии раскритиковала участников беспорядков. «Насилие и разрушения, которые не имеют ничего общего с солидарностью и никак не изменят жизнь людей в Газе», — написала Джорджа Мелони в соцсети X.
Ссылка: https://24.kg/vlast/346864/
