В Италии хотят ввести полный запрет на ношение паранджи и никаба

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони представила законопроект «о борьбе с исламистским и культурным сепаратизмом», сообщает Financial Times.
Отмечается, что после того, как ее обвинили в «соучастии в геноциде в Газе» в Международном уголовном суде, Джорджа Мелони инициировала документ.
Она представила новый законопроект, который, в частности, включает:
- полный запрет на ношение паранджи и никаба во всех общественных местах — на улицах, в школах, магазинах, офисах;
- требование полной прозрачности в финансировании мечетей и исламских организаций;
- признание любого иностранного финансирования таких структур как угрозы итальянским ценностям и национальной безопасности.
«Если ты хочешь жить в Италии, уважай Италию, ее культуру и ее закон», — заявила глава правительства, страны, представив инициативу.
Проект закона поступил в парламент.
В конце сентября в Италии десятки тысяч людей вышли на пропалестинский митинг. В Милане произошли жесткие столкновения с полицией, ранено не менее 60 полицейских, 23 из них доставлено в больницы.
Беспорядки вспыхнули после митинга, который проходил в рамках общенациональной забастовки в знак солидарности с населением сектора Газа. Тогда премьер-министр Италии раскритиковала участников беспорядков. «Насилие и разрушения, которые не имеют ничего общего с солидарностью и никак не изменят жизнь людей в Газе», — написала Джорджа Мелони в соцсети X.