Садыр Жапаров ознакомился с реконструкцией международного аэропорта «Манас»

Садыр Жапаров сегодня, 8 октября, ознакомился с ходом реконструкции и расширения международного аэропорта «Манас». Об этом сообщает пресс-служба президента.

Главе государства председатель правления ОАО «Международные аэропорты Кыргызстана» Манас Самидинов представил планы по реконструкции аэропорта.

Президент также ознакомился с новой специальной техникой ОАО «Аэропорты Кыргызстана», закупленной с 2023 года.

Далее Садыру Жапарову показали завершенные ремонтные работы на взлетно-посадочной полосе.