Выборы-2025: в Кыргызстане и России проведут тестовое голосование

10, 20 и 30 октября на всей территории Кыргызстана будет проведено голосование в тестовом режиме. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Тынчтык Шайназаров.

Он отметил, что сам примет участие в тестовом голосовании.

«Я прописан в другом регионе. Послезавтра в Бишкеке я пойду на ближайший участок и приму участие в голосовании в тестовом режиме. У других тоже будет такая возможность», — сказал глава ЦИК.

Он также сообщил, что сегодня пять групп отправляются в Российскую Федерацию — в города Москву, Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург, Иркутск. Там тоже в тестовом режиме будет проведено дистанционное голосование.

«Я бы призвал граждан Кыргызстана, которые находятся в этих городах, прийти и на месте посмотреть, как работает оборудование, как оно распечатывает бюллетень того округа, в котором прописан избиратель», — отметил Тынчтык Шайназаров.

Читайте по теме В ЦИК рассказали о досрочных выборах депутатов и продемонстрировали оборудование

Досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша состоятся 30 ноября после самороспуска парламента. Они пройдут по мажоритарной системе: в 30 многомандатных округах выберут 90 нардепов, по три от каждого. При этом один из мандатов отдается женщинам. Кандидаты могут выдвигаться как от политических партий, так и путем самовыдвижения.

По данным Центризбиркома, на 1 октября 2025 года в республике зарегистрировано 4 миллиона 287 тысяч избирателей. Их предварительные списки опубликуют на портале www.tizme.gov.kg 8 октября и вывесят на участках 14 октября. Проверить себя в них можно онлайн, по телефону 1255, через СМС на номер 119 или на участке.

Предвыборная агитация начнется 10 ноября и завершится за сутки до голосования — 29 ноября в 8.00. Заявления о голосовании избирателей вне помещений будут принимать до 28 ноября.

Итоги выборов подведут и официально объявят до 14 декабря.