Токмаку выделили более 2 миллиардов сомов на развитие, спецтехнику и машины

3 октября председатель ГКНБ — заместитель главы кабинета министров Камчыбек Ташиев вручил специальную технику и служебные автомобили структурным подразделениям мэрии города Токмака.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, Камчыбек Ташиев отметил, что спецтехника вручена от имени президента.

Кроме этого, он сообщил, что распоряжением главы государства от 29 сентября принято решение о выделении Токмаку 2 миллиардов 55 миллионов 500 тысяч сомов из Стабилизационного фонда КР на реализацию крупных проектов:

капитальный ремонт и строительство внутренних автомобильных дорог (1 миллиард 812 миллионов 900 тысяч сомов);

строительство нового корпуса инфекционного отделения (134 миллиона 600 тысяч сомов);

обновление коммунальной техники и общественного транспорта (108 миллионов сомов).

Также отмечается, что для школ № 1 и 2 в 2026 году будут построены дополнительные учебные корпусы. Финансирование будет осуществляться за счет республиканского бюджета. Всего потребуется 440 миллионов сомов.

Напомним, ранее Камчыбек Ташиев заявлял, что выделенный городу Токмаку 1 миллиард сомов был потрачен не по назначению.

«Увидел парк, который они сделали. Он в плачевном состоянии. Город разрушен, посаженных цветов нет, растения засыхают, дороги разбиты. В итоге мэра задержали», — говорил глава ГКНБ.

Напомним, 24 июня этого года прямо во время совещания был задержан мэр Токмака Максат Нусувалиев. Вместе с ним были задержаны еще один чиновник, глава строительной компании и ответственный за строительство парка культуры и отдыха. Все четверо обвиняются по статье «Коррупция» УК КР.