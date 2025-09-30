19:08
В Бишкеке стартовал международный фестиваль к 110-летию поэта Алыкула Осмонова

Государственный секретарь Марат Иманкулов принял участие в открытии международного поэтического фестиваля «Алыкул — поэт Родины», посвященного 110-летию поэта, переводчика и драматурга Алыкула Осмонова. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Открывая фестиваль, госсекретарь отметил, что это важное событие не только для кыргызской литературы, но и для всего тюркского мира.

«Алыкул Осмонов — великий поэт, поднявший национальную поэзию на международный уровень. Его наследие — ценный духовный ориентир для молодежи. Сегодня здесь собрались представители разных народов, что является ярким доказательством признания творчества поэта на мировом уровне», — подчеркнул он.

В мероприятии также приняли участие поэты, писатели и представители научной интеллигенции из Турции, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, России и других стран.

Программа фестиваля включает поэтические вечера, книжные выставки, научные конференции, в ходе которых обсуждено творчество Алыкула Осмонова, известное своими лирическими произведениями и мастерским владением словом.
В Бишкеке стартовал международный фестиваль к 110-летию поэта Алыкула Осмонова
