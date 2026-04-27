Общество

Джаз без границ: Бишкек собрал музыкантов из Европы и Азии на одном фестивале

В столице прошел XXI Бишкекский международный джаз-фестиваль «Джаз_Бишкек_Весна — 2026», объединивший музыкантов из Европы, Азии и Кыргызстана.

По традиции он стал одним из самых заметных культурных событий весны. В этом году на одной сцене выступили артисты из Франции, Испании, Италии, Эстонии, Южной Кореи и КР.

Открытие состоялось 24 апреля. В первый вечер зрители услышали кыргызстанские коллективы Fatima и Formális Band, а также зарубежных исполнителей — французского пианиста Adrien Brandeis, итальянское трио Niccolo Faraci и эстонский Jaak Sooäär Guitar Trio. Программу завершило after party.

25 апреля фестиваль продолжился выступлениями Shotgun Blues и Toquetori, а также международных участников, включая австрийский дуэт Haezz Duo, кыргызстанского музыканта Викрама Рузахунова и проект Demachena Trio с участием артистов из Испании.

Как отмечают организаторы, за 20 лет существования фестиваль собрал 176 коллективов из 23 стран и стал площадкой для культурного диалога.

В этом году он вновь прошел под девизом «Музыка без границ», подтвердив статус одного из ключевых джазовых событий региона.
