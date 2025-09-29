Об углублении политического диалога договорились главы МИД Кыргызстана и ФРГ

В рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев провел рабочую встречу с главой МИД Германии Йоханном Вадефулем.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы кыргызско-германских отношений, а также ключевые вопросы региональной безопасности. Германская сторона поздравила кыргызскую с решением всех приграничных вопросов с соседними странами, отметив, что это большой вклад в дело укрепления региональной безопасности.

Особое внимание уделено углублению политического диалога и расширению двусторонних политических контактов в рамках ежегодных консультаций и сотрудничества в формате «Центральная Азия + ФРГ».

Стороны рассмотрели перспективные направления экономического сотрудничества, включая критические минералы, гидроэнергетику, сельское хозяйство, транспорт и инфраструктуру, а также туристическую сферу.

Кыргызская сторона отметила наличие инвестиционных возможностей для германских компаний и выразила готовность создавать благоприятные условия для реализации совместных проектов и привлечения частного капитала.

Главы внешнеполитических ведомств пригласили друг друга посетить с визитами Германию и КР для укрепления взаимопонимания и доверия между государствами.