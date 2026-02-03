Торага ЖК назвал передовым опыт КР по квоте 30 процентов для женщин в парламенте

Сегодня торага парламента Нурланбек Тургунбек уулу принял Постоянного координатора Организации Объединенных Наций в Кыргызстане Антье Граве.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития сотрудничества между КР и ООН. Также речь шла о совместных проектах и планах на будущее.

Нурланбек Тургунбек уулу отметил, что республика активно сотрудничает с ООН по многим направлениям. «Мы также заинтересованы в дальнейшем развитии сложившегося партнерства и реализации совместных проектов в различных областях. Жогорку Кенеш как главный законодательный орган также готов к тесному взаимодействию и совместной работе», — сказал он.

Спикер ЖК говорил и об успешной работе в рамках выполнения Целей устойчивого развития.

«В последние годы растет объем нашего внутреннего валового продукта, и у отечественной экономики высокие показатели. Принимаемые для этого меры будут, безусловно, продолжены. До 2030 года будет проделана большая работа. В этом направлении глава государства ставит серьезные задачи, и парламент также прилагает все необходимые усилия», — сказал он.

В свою очередь Антье Граве поздравила Нурланбека Тургунбек уулу с переизбранием его на пост торага Жогорку Кенеша и подчеркнула, что возглавляемое ею представительство заинтересовано в постоянном сотрудничестве с кыргызским парламентом. При этом она добавила, что ООН высоко оценивает усилия Кыргызстана, направленные на достижение Целей устойчивого развития, и уделяет особое внимание развитию партнерства.

Также, отметив важную роль парламента страны в реализации намеченных планов, Антье Граве упомянула о деятельности Совета по правам женщин, детей и гендерному равенству при торага Жогорку Кенеша. Приведя в пример плодотворную работу этой площадки, она выразила готовность всесторонне содействовать активному участию указанного совета в запланированных международных мероприятиях в будущем.

Кроме того, участники встречи коснулись и вопроса гендерного равенства.

Торага ЖК проинформировал, что КР уделяет этой теме большое внимание. «В наших традициях и ценностях особое место отводится женщинам. И сейчас проводится весомая работа по повышению роли женщин в общественно-политической жизни. Если взять в качестве примера парламент, то в VIII созыве для женщин выделена 30-процентная квота, и каждый третий депутат — это женщина. Такого нет даже в передовых государствах мира», — заключил он.