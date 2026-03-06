Марлен Маматалиев совершил первый рабочий визит в Талас на посту спикера ЖК

Торага Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев посетил с рабочей поездкой Таласскую область. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

По ее данным, Марлен Маматалиев, начавший свой первый рабочий визит после избрания на должность торага именно с Таласа, успел ознакомиться с состоянием ряда соцучреждений, а также встретиться с местными жителями.

«Он посетил комплекс «Манас Ордо», где ознакомился с ремонтно-восстановительными работами. Затем он побывал на племенном конном заводе в селе Талды-Булак, где выслушал обращения работников предприятия. В частности, сотрудники завода попросили содействия в повышении зарплаты и улучшении деятельности хозяйства. Торага ознакомился с состоянием здания группы семейных врачей № 5 в селе Талас, и поручил обновить медучреждение, находящееся в аварийном состоянии. Он пообещал приобрести необходимое оборудование для стоматологического кабинета за счет резервного фонда спикера ЖК», — говорится в сообщении.

Рабочий визит завершился встречей с местным населением, которая прошла в формате «вопрос-ответ». Талассцы подняли ряд социальных и инфраструктурных проблем, в частности жители обозначили потребность в школах, детских садах, больницах, обеспечении доступа к питьевой и поливной воде, а также реконструкции дорог.

Торага сообщил, что планирует совершить поездки по всему Кыргызстану и организовать подобные встречи с населением.